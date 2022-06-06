Донецк под огнем: Украинские боевики нанесли массированный удар по мирным кварталам столицы ДНР

Снаряды разрываются в Куйбышевском, Киевском, Ленинском, Калининском и Петровском районах

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) с утра обстреливают пять районов Донецка: Куйбышевский, Киевский, Ленинский, Калининский и Петровский. Враг бьет преимущественно из «Градов» и артиллерии.

Снаряды разрываются в Куйбышевском, Киевском, Ленинском, Калининском и Петровском районах

На текущий момент известно о шести раненых мирных жителях в Киевским и Петровском районах. В Ленинском районе поврежден Центр славянской культуры (зафиксированы прилеты боеприпасов на территорию), в Калининском – предприятие «Славолия».

Последствия обстрела. Калининский район, пр. Ильича 99, ООО "Славолия Групп"

В ООО «Славолия Групп» «КП» сообщили, что повреждения не критичные, предприятие продолжает работать. Прилеты были на территорию и в производственное помещение с энергокоммуникациями. Никто из сотрудников не пострадал.

Снаряды разрываются в Куйбышевском, Киевском, Ленинском, Калининском и Петровском районах

В Донецке только за один день пострадали десятки жилых домов, в том числе многоэтажки. ВСУ обстреливают и другие города и села Республики.

Снаряды разрываются в Куйбышевском, Киевском, Ленинском, Калининском и Петровском районах

В Макеевке под обстрел попало предприятие по производству армированной сетки: один человек погиб, двое – ранены. Украинские вооруженные формирования нанесли удар по жилому массиву «Солнечный» Горловки. В результате погибла мирная жительница, еще два мирных жителя получили ранения.

Снаряды разрываются в Куйбышевском, Киевском, Ленинском, Калининском и Петровском районах

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