Украинские боевики наносят массированные удары по Горловке: есть раненные и погибшие

Украинские боевики обстреливают прифронтовую Горловку ежедневно. Фото: администрация Горловки

Прифронтовая Горловка в Донецкой Народной Республике находится под постоянным обстрелом украинских вооруженных формирований. Так, по состоянию на 13:00 5 июня в городе погиб один мирный житель, и еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Увы, есть погибший мирный житель по адресу: ул. Крушельницкого, 21, поселок шахты Александр-Запад, Калининский район Горловки. По состоянию на 13:00 5 июня в результате обстрелов ВФУ в Горловке трое раненых мирных жителей и один погибший, — отметил мэр.

ВФУ наносят удары по жилым домам. Фото: администрация Горловки

По уточненным данным СЦКК в результате ночного обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) ранены двое гражданских лиц: мужчины 1946 и 1995 годов рождения. Обстрелы ВФУ повредили более 40 жилых домов в городе, а также центр технического творчества, школу, центр первичной медико-санитарной помощи №1 и детские сады № 77 и 125.

Пострадало, в том числе, и здание школы №77. Фото: администрация Горловка

Напомним, что вчера украинские вооруженные формирования выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка. В результате украинской агрессии пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

Всего же, за прошедшие сутки, в результате украинских обстрелов в Донецкой Народной Республике погибли пять мирных жителей, еще 20 - получили ранения.

Обстрелы продолжаются и сейчас. ВФУ наносят удары по Донецку, Макеевке, Горловке, Ясиноватой.

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