В Луганске заработал Центр защиты прав граждан

Отделение расположено на площади Героев Великой Отечественной войны, 5. Фото: ЛИЦ

В Луганске приступил к работе Центр защиты прав граждан, созданный в рамках неполитического проекта партией «Справедливая Россия». На церемонии открытия присутствовали министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и лидер российской партии Сергей Миронов. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Глава внешнеполитического ведомства Республики поблагодарил россиян за помощь.

- С 2014 года есть поддержка, есть участие в судьбе жителей Луганска, есть понимание наших стремлений. Сегодняшний шаг - это дальнейший шаг в развитии взаимоотношений ЛНР и РФ, - сказал Дейнего.

В свою очередь, Сергей Миронов выразил уверенность в том, что в скором времени республики Донбасса войдут в состав РФ и помощь жителям будет оказываться уже в российском законодательном поле. Поможет в этом и созданный в Луганске Центр. Здесь, по словам инициаторов его открытия, населению бесплатно помогут с решением правовых вопросов.

Гражданам окажут бесплатные юридические услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Проблемы с невыплатой зарплат, пенсий, перерасчета пенсий, по здравоохранению, по образованию - в этой связи наш Центр защиты прав граждан оказывает бесплатные юридические услуги любому желающему по любому вопросу, включая помощь в составлении исков, поддержки в судах, - пояснил Сергей Миронов.

Отметим, что в ходе поездки в Луганск лидер партии «Справедливая Россия» встретился с Главой ЛНР Леонидом Пасечником и обсудил с ним перспективы сотрудничества. А накануне Сергей Миронов принял участие в закладке памятного знака доктору Елизавете Глинке во дворе Республиканской детской клинической больницы в Донецке.

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