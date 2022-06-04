В ДНР начнет работать один из крупнейших банков России

Жители Донбасса получат доступ к стандартам банковского обслуживания Российской Федерации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Донецкой Народной Республики сможет осуществлять свою деятельность один их крупнейших банков России - ПАО «Промсвязьбанк». Соответствующее решение принял Государственный комитет обороны ДНР. Документ уже подписал и опубликовал на своем сайте Глава Республики Денис Пушилин.

Уточняется, что российский банк сможет открыть в ДНР свои филиалы и офисы, а также удаленные точки обслуживания и проводить здесь банковские операции и сделки. Предоставлять свои услуги финансовое учреждение сможет в отделениях Центрального республиканского банка ДНР.

- Предоставить ПАО «Промсвязьбанк» рабочие места в помещениях Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики для предоставления банковских и иных финансовых услуг, - говорится в решении Государственного комитета обороны.

Кроме того, госкомитет разрешил сотрудникам ЦРБ совмещать свою основную деятельность с работой в российском банке. При этом регулироваться такие трудовые отношения между работниками и ПАО «Промсвязьбанк» будут согласно российских законов.

Сообщается также, что российский банк впоследствии заменит Центробанк ДНР на рынке финансовых услуг.

- По согласованию с ПАО «Промсвязьбанк» в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления предоставить проект плана мероприятия с указанием сроков по прекращению оказания Центральным республиканским банком ДНР на территории ДНР банковских и иных финансовых услуг физическим и юридическим лицам, а также по передаче указанных функций ПАО «Промсвязьбанк», - указано в постановлении комитета обороны Республики.

О приходе российского банка на местный финансовый рынок сообщают и в ЛНР. По словам депутата Народного Совета Республики Алексея Белецкого, публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» будет осуществлять на территории Луганской Народной Республики выдачу карт банковской системы «Мир», переводы денежных средств из Республики в Россию и выдачу кредитных займов.

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