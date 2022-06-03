«Папа меня забрали из-за тебя…»: Офицер ДНР сообщил о похищении его дочери в Харькове

Владимир Демченко поделился своей историей во время брифинга. Фото: ДАН

Похищения людей на Украине по идеологическим мотивам не только возобновились, но приобрели массовый характер. Более того, стали известны случаи похищения несовершеннолетних детей. Об этом заявила во время брифинга в ДАН Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен отметила, что в ее адрес поступило обращение от заместителя командира одного из подразделений Народной милиции ДНР Владимира Демченко, дочь и зятя которого неизвестные похитили в Харькове.

Офицер рассказал, что о похищении родных он узнал 16 апреля. О том, что главную роль здесь играла идеологическая подоплека, успела написать в сообщении сама дочь: «Папа меня забрали из-за тебя…»

Владимир Демченко уточнил, что несколько раз разговаривал по телефону с похитителями. Те пытались склонить его к сотрудничеству с Украиной, но Демченко отказался. Где находится сейчас его дочь, офицер не знает. Судя по тем скупым сведениям, которые ему удалось раздобыть, ее нет ни в украинском СИЗО, ни в изоляторе временного содержания и даже среди задержанных СБУ она не числится. После Демченко узнал, что был похищен также его зять.

С данными сведениями офицер обратился в Генпрокуратуру Республики, которая возбудила уголовное дело по статье 235 УК ДНР «Захват заложника». Виновным в похищении людей грозит тюрьма сроком до 15 лет.

В свою очередь, омбудсмен Республики Дарья Морозова заверила, что в подавляющем большинстве случаев незаконно задержанных на Украине родственников военнослужащих и должностных лиц ДНР удается освободить.

Дарья Морозова заверила, что в подавляющем большинстве случаев незаконно задержанных на Украине граждан удается освободить. Фото: ДАН

- Подобные ситуации происходят с 2014 года. Соответственно, у нас налажены контакты с украинской стороной, также это международные организации. Раскрывать весь процесс не могу. Однако заверяю, что ни один родственник, который обратился к нам, не остался без помощи. Практически в 100% случаев родственники воссоединились в ДНР, - заявила она.

В ДНР налажен механизм по освобождению похищенных родственников сторонников Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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