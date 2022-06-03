«Совсем скоро мы освободим родную землю от украинских фашистов»: Глава ЛНР поздравил жителей с 84-летием образования Ворошиловградской области

Руководитель Республики уверен, что впереди земляков ждет светлое и мирное будущее. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с очередной годовщиной со Дня образования Ворошиловградской (Луганской) области. Он отметил, что это край мужественных, стойких и работящих людей со своей уникальной историей и культурой.

Луганщина - край достойных и трудолюбивых людей. Фото: администрация города Луганска

На судьбу Луганщины выпали немалые испытания - сначала оккупация немцами в 1942-1943 годах, затем восстановление разрушенной войной инфраструктуры и постепенное возвращение края к мирной и благополучной жизни.

Все повторилось в 2014 году - на луганчан вновь полетели мины и снаряды, их снова пытались убить и стереть с лица земли. Но они выстояли.

Леонид Пасечник выразил твердую уверенность в том, что впереди земляков ждет только светлое будущее и процветание Отчизны.

- Совсем скоро мы освободим родную землю от украинских фашистов, с помощью братской России восстановим все, что так усердно пытались разрушить киевские оккупанты. Спустя восемь долгих лет Луганская область, народ, снова объединится, - подчеркнул Глава ЛНР.

Глава Республики пожелал всем жителям крепкого здоровья, благополучия в их семьях, добра, достатка и самое главное - мирного неба над головой.

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