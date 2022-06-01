«Отрадно было видеть улыбки и веселые лица детей»: Денис Пушилин посетил с делегацией из России Мариуполь и Мангуш

Глава ДНР посетил с делегацией из России Мариуполь и Мангуш. Фото: Сайт Дениса Пушилина

1 июня в ходе визита в Мариуполь Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и депутатом Дмитрием Саблиным посетили открытие турнира по футболу между школьными командами Мариуполя и Новоазовска на кубок «Единой России».

Глава ДНР посетил с делегацией из России Мариуполь и Мангуш. Фото: Сайт Дениса Пушилина

Приветствуя участников турнира, Денис Пушилин отметил, что впервые в Республике разыгрывается кубок «Единой России», и поздравил присутствующих с этим событием.

- Для нас очень символично, что в истерзанном войной Мариуполе проводится спортивный турнир. Это здорово. То, что в городах России воспринимается как спортивный праздник, здесь воспринимается как возрождение жизни.

Также знаково, что этот турнир проходит в День защиты детей. Детям Донбасса защита нужна. Наша обязанность – вернуть детям беззаботное счастливое детство, - сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР посетил с делегацией из России Мариуполь и Мангуш. Фото: Сайт Дениса Пушилина

Андрей Турчак со своей стороны отметил, что соревнование проходит на призы гуманитарного центра «Единой России».

- Очень символично, что этот турнир проходит в День защиты детей. Это самый главный символ того, что Мариуполь возвращается к мирной жизни. Хочу сказать о том, что этот турнир с этого года в Мариуполе будет ежегодно, - отметил Андрей Турчак.

Театр Наций во главе с режиссером Евгением Мироновым привез для детей Мангуша спектакль «Осторожно, эльфы!».

- Отрадно было видеть улыбки и веселые лица детей, на которых еще недавно отражался страх от пережитого, - сказал Глава ДНР.

Глава ДНР посетил с делегацией из России Мариуполь и Мангуш. Фото: Сайт Дениса Пушилина

Александр Беглов ребятам Мариуполя передал приветы от питерской детворы и обещал экскурсии в Санкт-Петербург.

Глава ДНР посетил с делегацией из России Мариуполь и Мангуш. Фото: Сайт Дениса Пушилина

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