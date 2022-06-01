Украинские боевики нанесли артудар по Горловке: Один мирный житель погиб, еще четверо – ранены

Последствия сегодняшнего обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Сегодня, 1 июня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли очередной артудар по Калининскому району Горловки. Мэр города Иван Приходько назвал его чудовищным. В результате артудара украинских неонацистов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Последствия сегодняшнего обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Последствия сегодняшнего обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

- ВФУ продолжают наносить прицельные удары по жилым поселкам Калининского района Горловки. На улице Генерала Вершигоры поврежден газопровод. На Углегорском шоссе разбит ряд домостроений, произошло возгорание. Также на шоссе под обстрел попал водовоз. Повреждено здание аптеки «Арника» на улице Пересыпкина, 10 и здание стоматологии на улице Пересыпкина. Также пострадала котельная № 107. На улице Углегорское шоссе, 65, вследствие попадания украинского снаряда, легковой автомобиль Chevrolet Lacetti уничтожен полностью, - сообщил в своем телеграм-канале Иван Приходько.

Последствия сегодняшнего обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Сегодняшними обстрелами в Горловке повреждены десятки жилых домов. Украинские боевики систематически обстреливают жилые кварталы из реактивных систем залпового огня «Град».

Последствия сегодняшнего обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

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