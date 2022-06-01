«Надо смотреть туда, откуда страшно»: история обычно-необычного резервиста из Луганска

Артем Рубченко с 2015 года работает в Луганском краеведческом музее Фото: Алина ЗАЕЦ

Когда в феврале Родине потребовалась помощь, то многие не раздумывая сразу откликнулись. Для Артема Рубченко военное дело близко, но если раньше он изучал его через призму истории и архивов, то теперь пришлось познакомиться с ним в живую – с сырыми блиндажами, окопной грязью, ночными дежурствами с неприятелем всего в сотне метров и с ранением …

Научные сотрудники в окопах

Артем Рубченко с 2015 года работает в Луганском краеведческом музее, сначала был младшим научным сотрудником, потом стал главным хранителем музейных предметов, а с 2018 года – директором. Из коллектива резервистами ушли на военную службу шесть человек, в основном все научные сотрудники. Артем Рубченко вместе с коллегой, заведующим отделом современной истории, Иваном Слетиным оказались на горячем направлении – у поселка Фрунзе Славяносербского района. Враг был всего в 300 метрах, впереди были минные поля, украинские военные в этом направлении не наступали, но огрызались – «прилеты» были регулярно.

Многих резервистов, которые совсем не были знакомы с военной службой, шокировал военный быт, не все сразу могут привыкнуть к спартанским условиям.

– Мы жили в землянке, на ночь в ней помещалось 12 человек, а нас было 30. Если и приходилось спать, то посменно. Было холодно, и нужно было постоянно заготавливать дрова, ходить за водой за несколько километров по непроходимой грязи и при этом быть начеку. Как оказалось, самое важное в боевых действиях – это слух, глаза могут обмануть, а слух – нет. Вот так в боевых условиях мы и учились на ходу определять опасность, – рассказывает Артем Рубченко.

Но хуже всего, по словам героя интервью, – это неизвестность, никто не знал, какой период им придется находиться на позициях. Из-за этого толком быт не обустраивали, все время ожидали, что перебросят в другое место или вообще отправят домой, но эта дата все время отодвигалась все дальше.

Во время одного из нарядов Артема Рубченко остальная часть взвода выдвинулась вперед – занимали новые позиции. Группу заметили с украинского беспилотника и обстреляли. Иван Слетин укрылся в окопе, но туда прилетела мина. Иван потерял ногу и сейчас проходит лечение. Коллеги его поддерживают, настрой у Ивана хороший – для него сделают протез. А дальше будет много работы, ведь зал новейшей истории нужно будет однозначно обновлять.

Сейчас из шести мобилизованных сотрудников краеведческого музея трое с ранениями находятся в больницах, а остальные продолжают отдавать свой долг Родине.

Артем Рубченко с 2015 года работает в Луганском краеведческом музее

После фронта меняешься навсегда

Перед мобилизацией Артем Рубченко просматривал цикл лекций с воинами-афганцами, и ему в память врезалась фраза одного из них: «Где и как ты умрешь, ты выбираешь сам!» Это и стало лейтмотивом его пребывания на фронте. Согласитесь, странно слышать такую фразу от мужчины, которого в Луганске ожидает жена и трое детей, но это так. Артем Рубченко уверен, боевые действия навсегда меняют характер.

– Многие вещи на фронте ты сам понимаешь, но когда тебе их озвучивают, то это быстрее доходит до сознания. Я смотрел еще фильм про Цхинвал «Август. Восьмого». Там у молодого солдата спрашивали: «Тебе страшно? – Страшно. – Тогда смотри туда, откуда страшно». Я тоже так и делал – смотрел туда, откуда страшно. Когда стоишь на ночном дежурстве с автоматом в руке, в твоей голове прокручиваются различные кадры из боевиков. Воображение рисует врага, который с ножом крадется к тебе. Ночь темная, безлунная, ничего не видно, поэтому самое главное, это психологически справиться с этим страхом. К сожалению, это удается не всем, сложнее молодым ребятам.

Артем Рубченко был ранен в апреле в поселке Новотошковском

Сохраняя историю

Директор музея на фронте побывал и в роли политрука. Тема его магистерской – мобилизация в Ворошиловграде в 1941 году, а последняя работа, которой посвятил много времени – боевой путь 214-й стрелковой дивизии, которая погибла в окружении под Вязьмой, а еще изучение дебальцевского рейда 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в феврале 1943 года во главе с Минигали Шаймуратовым. Как же не провести параллели и не рассказать товарищам о той уже далекой войне? И сколько параллелей находится с нынешней войной!

Артем Рубченко был ранен в апреле в поселке Новотошковском.

– Вспышка. Взрыв, много пыли и удар по колену. Я упал, думал ушиб, а потом понял, что ранило.

Осколок прошел на вылет, костей не задел. Артем Рубченко говорит, что все происходило настолько быстро, что даже испугаться не успел.

Вот так для обычных мужчин Луганской Народной Республики, ученых, педагогов, артистов, музыкантов, рабочих, водителей, шахтеров проходит военная служба. А сейчас, после ранения, Артем Рубченко планирует поправить здоровье, потом на службу, а уже после нашей победы снова на работу в музей.

– Как показала практика 2014 года, экспонаты надо собирать сразу, поэтому сейчас я уже занимаюсь сбором вещей для нашей новой экспозиции, она будет посвящена нашей Победе!

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