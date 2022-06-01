13-летняя Фаина Савенкова из Луганска: У нас в Донбассе уже 8 лет разрываются снаряды, и никто на Западе этого не замечает

13-летняя писательница из Луганска написала в "Комсомолку". Фото: личный архив Фаины Савенковой

Половина моего детства прошла при вооруженном конфликте в Донбассе. И вот уже 3 года я стараюсь достучаться до взрослых. Политики, религиозные и культурные деятели…Я пытаюсь рассказать им, что у нас происходит, но взрослые как обычно слушают, но не спешат что-то делать. Дети и взрослые продолжают погибать. И я, к сожалению, здесь бессильна.

В мире очень много несправедливости, но мы – дети – стараемся не замечать ее. Поэтому иногда приходится задавать вопросы. Например, что вы знаете о Донбассе? Или что вы знаете о детях, погибших от военных конфликтов? Вам знакомо имя Кирилла Сидорюка? А что вы знаете о Милице Ракич, погибшей от кассетных бомб в Сербии? Вам знакомы фамилии этих детей и их судьбы? Думаю, нет.

У нас в Донбассе уже 8 лет разрываются снаряды, и никто этого не замечает. Для Европы боевые действия начались в феврале 2022-го, а для нас - в 2014 году. Вам вряд ли об этом скажут на телеканалах или известные политики. Но я верю, что правда обязательно победит.

Дети всего мира обязательно будут дружить и вооруженных конфликтов будет все меньше и меньше. Это моя мечта. Возможно, она по-своему детская, но я очень хотела бы, чтобы дети всего мира никогда не испытывали того, что довелось пережить детям войны, а 1 июня был просто праздником. И чтобы повзрослев и придя на Аллею ангелов в Донецке или Луганске, возложив цветы к памятнику, я больше не увидела там ни одной новой фамилии ребенка.

Напомним, что Фаину Савенкову Украина внесла в базу данных скандально известного сайта «Миротворец». Данные в "расстрельный список" попали после того, как девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

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