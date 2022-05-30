Погибли две беременные женщины, еще 24 человека получили ранения: украинские боевики атаковали Стаханово ракетами «Ураган»

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты РСЗО "Ураган". Фото: ЛНР в СЦКК

Украинские вооруженные формирования обстреляли Стаханов с применение реактивной системы залпового огня «Ураган». По городу было выпущено три ракеты. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совестном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- ВСУ в 15:50 выпустили по городу три снаряда с направления населенного пункта Артемовск (укр. Бахмут), - уточнили в Представительстве.

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты РСЗО "Ураган". Фото: ЛНР в СЦКК

Совсем скоро украинские фашисты, причастные к обстрелам нашей территории, ответят за все преступления. Час расплаты близок! Об этом по факту обстрела со стороны ВФУ города Стаханов с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Неонацисты, чувствуя свое неминуемое уничтожение, продолжают «воевать» с мирным населением: разрушают исключительно гражданскую инфраструктуру, убивают жителей Республики, - заявил руководитель ЛНР.

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты РСЗО "Ураган". Фото: ЛНР в СЦКК

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты РСЗО "Ураган". Фото: ЛНР в СЦКК

В результате обстрела в Стаханово погибли две беременные женщины, ранения получили 24 человека, восемь из которых - дети.

- От всего народа Луганской Народной Республики выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим! – сказал Глава Республики Леонид Пасечник.

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты РСЗО "Ураган". Фото: Администрация Главы ЛНР

ВФУ выпустили по Стаханово три ракеты РСЗО "Ураган". Фото: Администрация Главы ЛНР

Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали центр Донецка с примением 155-миллиметровой артиллерии (калибр используемый натовской гаубицей) и реактивных систем залпового огня "Смерч" с кассетным боеприпасом. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 20 - получили ранения.

В Буденновском районе, в результате украинского обстрела, погибла 14-летняя девочка, еще один ребенок получила ранения.

Тем временем в результате обстрела Ясиноватой - ранена мирная жительница.

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