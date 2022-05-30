Топ-5 аллергенных растений Донбасса в начале лета

Для аллергиков лето не лучшая пора Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце начале лета на Донбассе все цветет и пахнет. Вот только не все этому рады. У части людей насморк, из глаз текут слезы, першит в горле и т.п. Да, пришла сезонная аллергия. «Комсомолка» побеседовала с биологом и врачом-аллергологом и узнала, какие растения наиболее опасны для аллергиков в конце весны-начале лета.

Напомним, что причиной сезонных аллергий (поллинозов) является пыльца растений, большинство из которых опыляется ветром. Собственно, именно с ним она и летит, иногда на сотни километров.

- Ряд исследований доказывают, что уже через 30 секунд после попадания на слизистую оболочку носа пыльца вызывает аллергические реакции, т.е. сбой в работе иммунной системы организма - говорит кандидат биологических наук Владимир Еремеев. – Приходится принимать лекарства, много лет проходить специальную терапию - или сменить место жительства. Тем более, что есть данные о связи большого числа аллергиков у нас с плохой экологией Донбасса. Среди специалистов идут споры, как именно загрязнение окружающей среды влияет на поллинозы, но сбрасывать этот фактор со счетом нельзя.

Итак, кто из растений будет мучить нас в начале лета больше всего? Рейтинг «Комсомолка» составила вместе с врачом-аллергологом Сергеем Прилуцких.

Рожь. Фото: Архив КП

1. Рожь

Этот крайне полезный для человечества в целом злак у некоторых людей может вызывать аллергию. Больше всего ее пыльцы в воздухе нашего региона, как правило, в мае и начале июня.

Выберется городской житель в поселок, вдохнет полной грудью свежий загородный воздух, пройдется вдоль полей… и как будто приболеет потом. Появляется заложенность носа, слезы из глаз, слизистая зудит.

Кстати, в ДНР под урожай этого года засеяно около тысячи гектар озимой ржи.

Бузина. Фото: Архив КП

2. Бузина

Интернет пестрит статьями о пользе цветков бузины. Их настой принимают от многих болезней и в косметические маски добавляют. Но в начале лета для страдающих аллергией на ее пыльцу от этого не легче. Обострение поллиноза начинается в мае и захватывает половину июня как минимум.

Основные симптомы аллергии проявляются со стороны слизистых глаза, носа и горла: под веками жжет и будто песка в глаза насыпали, в носу чешется, горло першит и отекает как при ангине. Главное в этом состоянии лекарственного чая с бузиной «для здоровья» сгоряча не выпить.

Лисохвост. Фото: Архив КП

3.Лисохвост

Если рожь и бузина у всех на слуху, то название лисохвост луговой этим похвастаться не может. А вот видели его все без исключения, а детьми так и рвали его просто так. Пушистый такой колосок, распространенный сорняк.

Пик аллергии на его пыльцу начинается в конце мая и захватывает весь июнь.

Сосна. Фото: Архив КП

4 Сосна

Цветов у сосны нет, а вот аллергию некоторым «счастливчикам», а еще и весьма сильную, она дарит как раз в начале лета. К счастью, бывает это реже, чем от ржи, березы или короля всех аллергий – амброзии полыннолистной (ее время придет в конце июля-начале августа).

На верхушках многих удлиненных побегов взрослых сосен в мае возникают образования, называемые стробилами. У их основания расположены пыльцевые мешочки, в которых находятся пыльцевые зерна. Они крайне малы и легко разносятся ветром.

Аллергия на сосну - это почти всегда тяжелое дыхание, одышка. Обостряется астма. Поллиноз может сопровождаться першением в голе, дискомфортом в желудке, нарушениями аппетита и сна. Главное, в таком состоянии не отправится целебным сосновым воздухом подышать.

Впрочем, как таковых сосновых лесов в ДНР практически нет, есть отдельные искусственные насаждения, много сосен и в парках. Но если именно там вам в начале лета становится плохо, это веский повод обратиться к врачу.

Береза. Фото: Архив КП

5. Береза

Аллергия на пыльцу березы относится к довольно неприятным и опасным поллинозам. Ее пятое в рейтинге обусловлено лишь тем, что сезон ее цветения уже заканчивается. Однако стоит помнить, что пыльца так просто «в никуда» не исчезает (ряд древних предметов ученые датировали как раз по оставшейся на них пыльце растений). В общем, расслабляться еще рано.

Ситуация осложняется тем, что на Донбассе установилась ветреная погода. А во время порывов сильного ветра состояние аллергиков ухудшается. Это обусловлено тем, что пыльца березы летает в воздухе очень долго.

Этим и обусловлен такой специфический момент, что береза уже не цветет, а аллергия на ее пыльцу сохраняется вплоть до начала осени.

Что усиливает аллергию, а что ее ослабляет

Температура

Абсолютно не влияет на течение поллинозов, но очень хорошо сказывается на скорости роста растений. Если стоит холодная погода, сроки цветения сдвигаются.

Дождь

Это главный спаситель для многих аллергиков, который дарит им временное облегчение. Сильный дождь может полностью вымыть пыльцу из воздуха и очистить атмосферу примерно на сутки. Слабый дождь снижает концентрацию пыльцы в воздухе на несколько часов. Именно поэтому следует чаще делать влажную уборку в доме, если у вас есть это сезонное заболевание – чтобы меньше было в комнате пыльцы, принесенной с улицы на одежде.

Ветер

При штилевой погоде концентрация пыльцы в атмосфере снижается, при усилении ветра - растет. Соответственно, меняется самочувствие человека с поллинозом.

- Нельзя не заметить, что климат на Донбассе меняется, - отмечает Владимир Еремеев. – Все больше становится ветреных дней, особенно летом, участились губительные для сельского хозяйство суховеи (когда жарки ветер пересушивает почву - Ред). Одна песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020 года чего стоит! Чтобы Донецк реально засыпало пылью и песком, как аул в Средней Азии – такого не было последние полвека. Аллергикам в данной ситуации приходится очень несладко.

Солнце

В ясную погоду цветение обычно усиливается, в пасмурную - снижается. Таким образом, влияние очень косвенное.

Атмосферное давление

Чем ниже атмосферное давление, тем выше вероятность дождя. А дождь помогает очистить воздух от пыльцы. Однако может подняться ветер, который выполнит противоположную работу.

Питание

Нет диеты, которая доказано снимала бы симптомы любого поллиноза. Но есть случаи перекрестной аллергии, когда течение болезни точно зависит от конкретного рациона. Но все это нужно выяснять только с врачом и только после специальных анализов, которые он назначит. Гипотеза о пользе вегетарианства в данном случае считается спорной, как и требования отказаться от сладкого.

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