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Политика26 февраля 2022 9:08

«Бомбу» хотели использовать для физического устранения руководства ДНР: Задержан завербованный СБУ житель Харцызска

Найдено взрывное устройство большой мощности
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Роман Дегтярев рассказал, как его завербовали во время одной из поездок на украинскую сторону за пенсией. Фото: МВД ДНР

Роман Дегтярев рассказал, как его завербовали во время одной из поездок на украинскую сторону за пенсией. Фото: МВД ДНР

Полиция ДНР задержала в Донецке мужчину, который по указаниям из Службы безопасности Украины передавал сведения о перемещении военной техники и участвовал в подготовке теракта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД Республики.

- Была пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта на территории Республики, – сказано в сообщении.

Задержан житель Харцызска Роман Дегтярев. Его завербовали в районе Новотроицкого в мае 2021 года во время одной из поездок на украинскую сторону за пенсией. Задержанный утверждает, что согласился сотрудничать с СБУ после угроз в отношении его семьи.

Сведения о задержанном были получены МВД от оперативных источников на освобождаемых территориях. Фото: МВД ДНР

Сведения о задержанном были получены МВД от оперативных источников на освобождаемых территориях. Фото: МВД ДНР

Мужчину планировалось использовать для совершения теракта либо содействия находящимся в Республике украинским диверсионным группам. Данные сведения были получены МВД от оперативных источников на освобождаемых территориях.

- Было зафиксировано, как Дегтярев извлек из так называемого «схрона», расположенного в лесном массиве Донецка, непрозрачный пакет, с которым в последующем на общественном транспорте направился в сторону дома, - отметили в министерстве.

Сам Дегтярев рассказал, что в СБУ ему поручили перепрятать пакет в другой район города. Что он и сделал. А потом, уже дома, был арестован сотрудниками полиции.

В пакете находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Фото: МВД ДНР

В пакете находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Фото: МВД ДНР

В пакете находилось самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности. По предварительным данным, использование СВУ предполагалось в целях физического устранения руководства Республики, либо представителей силовых структур. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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