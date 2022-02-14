20 девушек из ДНР и ЛНР поборются за титул «Краса Донбасса»

Дарина Заднепрянная одержала титул «Краса Донбасса - 2020» (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Участницы фестиваля «Краса Донбасса – 2022» впервые встретились на очном кастинге в Донецке и Луганске. Об этом «Комсомолке» сообщили в общественной организации «Молодая Республика»

- Из 200 девушек отобрали всего лишь 20 лучших: 10 девушек в возрасте от 14 до 17 лет в категории «Юная Краса Донбасса» и 10 девушек в возрасте от 18 до 25 лет в категории «Краса Донбасса», - рассказали организаторы.

Фестиваль «Краса Донбасса» проходит уже третий год подряд. Руководитель «Молодой Республики» Кирилл Макаров говорит, что в этот раз география конкурса расширилась и участие принимают девушки из Луганской Народной Республики.

- Конкуренция стала выше, а желания победить – больше! – сказал Макаров.

Отмечается, что традиционно победительницы примут участие в международном конкурсе красоты в Москве, а может даже и в нескольких масштабных конкурсах.

- Но представить Донбасс выпадет возможность лишь лучшим из лучших, - подчеркнул руководитель «Молодой Республики».

Уже скоро у девушек начнется активная подготовка к финалу: дефиле, мастер-классы и фотосессии.

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