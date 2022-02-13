Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 февраля 2022 года: Лечение от Covid-19 в Республике проходят 19 798 человек

За сутки в Республике у 110 человек выявили воспаление легких Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 140 930 человек. Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения.

- 12 февраля в ДНР исследований на выявление новых случаев COVID-19 не проводились, - говорится в сообщении ведомства.

За сутки в Республике у 110 человек выявили воспаление легких.

- Это на 12 меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 59 человек. Всего на лечении находится 1166 пациентов с пневмониями, из них 528 - на кислородной поддержке (плюс 19 за сутки), - сообщили чиновники.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 19 798 пациентов, выписано – 111 535 человек, не побороли болезнь – 9 597.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, вакцинация от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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