Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 февраля 2022 года: Суточный прирост больных уже исчисляется тысячами

За день медики обнаружили пневмонию у 122 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике сообщили о беспрецедентном числе новых случаев заражения жителей COVID-19. Так, медики установили еще 2 141 эпизод инфицирования коронавирусом за день. Еще 20 тысяч человек находятся сейчас на учете по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 11 февраля провели 4 414 исследований, из которых положительный результат был выявлен в 2 090 случаях, а у 51 пациента диагноз «COVID-19» подтвердился клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали там.

В ведомстве отметили, что в то же время выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений Республики 238 ранее переболевших ковидом пациентов, умерли от осложненного течения болезни двое жителей ДНР.

- Кроме того, за сутки были выявлены 122 случая пневмоний, госпитализация потребовалась 81 человеку, - заявили медики.

На данный момент на территории Республики зарегистрированы 140 930 случаев заболевания жителей коронавирусом. Выздоровлением завершилась борьба с болезнью для 111 535 человек, скончались от ковида 9 597 граждан.

Напомним, со вчерашнего дня студентов вузов и техникумов ДНР перевели на дистанционное обучение. Пока срок «дистанционки» ограничили 20 февраля. Такие меры предприняли для сдерживания распространения COVID-19.

Со вчерашнего дня всех студентов Республики перевели на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

По той же причине с 3 по 16 февраля на удаленный формат обучения перешли учащиеся общеобразовательных школ Республики.

Читайте также

Аптечка для критических ситуаций: Что жителям ДНР нужно собрать прямо сейчас

«Комсомолка» расспросила донецких врачей, какие лекарства взять с собой в случае срочной эвакуации (подробнее)