Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 февраля 2022 года: В Республике продолжают фиксировать рост заболеваемости ковидом

За сутки медики провели более 4 тысяч новых исследований на COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки количество больных коронавирусом ДНР возросло на 1 540 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что медики провели 4 325 новых исследований на COVID-19. Из них в 1 469 случаях диагноз подтвердился лабораторным путем, а у 71 жителя Республики инфекцию выявили на основании симптомов.

За этот период удалось победить ковид 249 людям, а 4 человек скончались вследствие осложнений.

- Кроме того, за сутки были зарегистрированы 133 случая пневмоний, в больницы госпитализированы 85 человек с воспалением легких, - рассказали в Минздраве.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР коронавирусную инфекцию обнаружили у 138 789 жителей. Из них уже выздоровели 111 297 человек, продолжают лечиться 17 897 пациентов, умерли 9 595 жителей.

Напомним, в Республике вакцинацию от ковида можно будет пройти и вне поликлиники. Депутаты Народного Совета ДНР приняли соответствующие изменения в закон «О здравоохранении».

Вакцинацию от коронавируса можно будет теперь пройти и вне поликлиники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нем одобрено открытие дополнительных прививочных пунктов от COVID-19. Они должны появиться в крупных торговых центрах, вузах и других общественных местах. Там будет все, как в амбулаториях - осмотр, предупреждение об осложнениях, выдача справки с кюар-кодом.

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