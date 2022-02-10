Как жителям ДНР оформить в России свидетельство о рождении ребенка

Граждане России, живущие в ДНР, могут зарегистрировать ребенка в любом ЗАГСе на территории России Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января в России введен экстерриториальный принцип получения документов в ЗАГСах. Изменения коснулись и граждан России, живущих в ДНР. Ранее зарегистрировать рождение ребенка в России без постоянной регистрации в РФ было невозможно. Теперь такая возможность есть. Без прописки в РФ можно подать заявление на регистрацию ребенка. Но можно ли одновременно получить свидетельство о рождении в ДНР?

- Некоторые граждане РФ из ДНР решили, что теперь они могут поехать в ЗАГС РФ и получить еще одно - российское свидетельство о рождении своему ребенку. Но это не так! – написала на своей странице в соцсети депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Она пояснила: свидетельство о рождении ребенка может быть только одно. И если вы уже получили свидетельство о рождении ребенка в ДНР, то не можете поехать и оформить еще одно в РФ.

ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Обратиться в органы ЗАГС РФ для регистрации рождения ребенка (имея при этом на руках все необходимые для этого документы) можно только, если данная регистрация не проводилась в органах ЗАГС ДНР или другого государства.

Для получения свидетельства о рождении как в ДНР, так и в РФ, в ЗАГС необходимо предъявить медицинское свидетельство о рождении из роддома. Причем не ксерокопию, а оригинал.

- Некоторые думают, что можно обмануть систему. И помимо оригинала, они берут в роддоме дубликат медицинского свидетельства. Расчет прост: они планируют подать оригинал в ЗАГС РФ, а дубликат – в ЗАГС ДНР. И получить два свидетельства. Но систему не получится обойти, - подчеркнула Селиванова.

Оказывается, между ЗАГСами ДНР и РФ давно налажено взаимодействие. Если житель ДНР обращается в органы ЗАГС РФ для регистрации ребенка, то там делают запрос в ДНР и проверяют, получил ли этот гражданин свидетельство о рождении в Республике. Такая проверка проходит независимо от того, оригинал или дубликат медицинского свидетельства о рождении предъявляется родителем.

Аналогичным образом поступают и сотрудники ЗАГСа ДНР, когда к заявлению о регистрации новорожденного вместо оригинала прилагают дубликат медицинского свидетельства.

Депутат Народного Совета ДНР обратила внимание, что махинации с двумя свидетельствами о рождении могут иметь негативные последствия. Одна из двух актовых записей о рождении может быть аннулирована, что приведет к другим серьезным неприятностям.

- Напомню все справки и свидетельства, выданные органами ЗАГС ДНР, признаются действительными на территории Российской Федерации согласно Указу Президента РФ от 18.02.2017 г. №74 о признании в России документов, выданных органами ЗАГС ДНР, - напомнила Анастасия Селиванова.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ В РОССИИ

Для регистрации ребенка из ДНР в ЗАГСе РФ необходимо предъявить следующие документы:

- паспорта РФ двух родителей;

- свидетельство о браке (ДНР, РФ, Украины). Если свидетельство о браке на украинском языке, нужен нотариально заверенный перевод на русский язык. Перевод должен быть заверен только нотариусом РФ. Свидетельство о браке не примут, если оно будет заламинировано;

- медицинское свидетельство о рождении (форма №103/у), выданное медицинской организацией ДНР;

- паспорта ДНР родителей для подтверждения места жительства за пределами РФ. Данная информация вносится в заявление о регистрации рождения ребенка.

При регистрация рождения ребенка матерью, не состоящей в браке с отцом ребенка предъявляются следующие документы:

- паспорт РФ матери;

- медицинское свидетельство о рождении (форма №103/у), выданное медицинской организацией ДНР;

- паспорт ДНР матери для подтверждения места жительства за пределами РФ. Данная информация вносится в заявление о регистрации рождения ребенка.

Более подробную информацию вам предоставят в органах ЗАГС РФ по месту обращения (лично, по телефону или по электронной почте). В зависимости от индивидуальности ситуации, могут потребоваться дополнительные документы.

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