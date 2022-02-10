Цены в ДНР: Продавцы готовятся к праздникам и примеряют новые ценники

Некоторые продукты дорожают чуть ли не каждую неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ничто не производит такого впечатления, как поход по рынку и магазинам накануне очередной череды праздников и сравнение, какие цены в ДНР были, а какие продавцы изменят в ближайшее время. Грядущие День влюбленных, 23 февраля и 8 марта также обещают стать незабываемыми – в плане цен.

Что происходит с текстильными изделиями

Как стало известно «Комсомолке», оптовые расценки на ряд товаров не первой необходимости, но могущие стать подарков, уже выросли на 40%.

- У меня магазин полупустой, мы пока ничего не закупаем. При таком опте непонятно, как быть. Может, все-таки снизится цена закупки?! – делится своими сомнениями Светлана. Она торгует постельными принадлежностями и бельем. Цены – такие же, как в Таганроге, качество хорошее, поэтому в магазине всегда было людно. Но это – в прошлом.

Светлана приводит пример: диванные подушки, которые у нее уже несколько дней раскупают рекордными темпами, у некоторых торговцев стоят в два раза больше. При этом всего несколько дней назад они могли месяцами ждать своего покупателя!

Возникает обоснованное подозрение, а не происходит ли повторения «картофельного сценария» осени прошлого года. Напомним, что тогда в самый разгар сбора урожая, картофель внезапно стал стоить дороже, чем перед Новым годом. А потом цена отыграла вниз. Опять кто-то решил нажиться на предпраздничном ажиотаже?

Овощи почти не дорожают

Цена на картофель пока стабильна и оставалась стабильной все новогодние праздники. Вряд ли так продлится до нового урожая, но пока ажиотажа нет.

А вот некоторые другие овощи медленно идут вверх. За редис на рынке около железнодорожного вокзала Донецка просят примерно сто рублей (в декабре было семьдесят), около 170 рублей за килограмм огурцы (прибавили около 30 руб.) Естественно, в удаленных от рынка овощных магазинах (иногда всего-то на сто метров), цена существенно выше. Но видно, что овощи лежат не первую неделю, аппетитита вялый огурец не вызывает.

Морковь, лук, свекла и т.п. сохраняют свои позиции – 40-60 рублей за кило в зависимости от размера и качества. Так было и в декабре.

Апельсины, как и бананы предпочтительнее искать в супермаркетах – сэкономите до 40 рублей за килограмм. И качество будет получше, поскольку на базаре они могут оказаться подмороженными. Однако, далеко не в каждой сети и не в каждом супермаркете конкретного брэнда вы найдете нужный вам товар. Увы, бывает и в крупном магазине предлагают такие залежалые остатки, что отпадает всякое желание даже находиться рядом.

Бутерброд не для всех

Сыр, колбаса и сливочное масло медленно дорожают который месяц. Вроде и цена растет всего на несколько рублей, а сравнишь – и сыр, который осенью стоил 550 за кг перевалил за 600 и не собирается останавливаться. Есть дешевле, есть дороже, есть «сыры», которым название «сырный продукт» будет незаслуженным комплементом – но медленно дорожает весь ассортимент. Аналогично обстоит дело со сливочным маслом и колбасами.

С колбасой немного исправляют ситуацию скидки. Следить за ими лучше не в супермаркетах, а в сетевых магазинах мясокомбинатов. При должном усердии сто рублей и более на колбасной нарезке к столу можно сэкономить.

Мясо, как много в этом слове

Курятина немного подешевела, но не везде и не вся – вот единственная хорошая новость, которой можно поделиться. Не оправдались панические слухи середины осени, якобы самое народное мясо будет стоить чуть ли не по 500 рублей. А ведь многие поверили и перед дверями мясных магазинов за курицей очереди стояли – все покупатели внутрь не помешались. В столице ДНР доводилось такое видеть, но сейчас ажиотажа и близко нет.

А вот свинина может в феврале-марте преподнести сюрприз – уже появляются отдельные попытки поставить ей цену 400 за килограмм хорошей мякоти или вырезки. Такое встречается в мясном павильоне на железнодорожном рынке, но увидев непонимание в глазах покупателя, торговцы быстро уступают цену до среднерыночной. И замечены в таких попытках «прощупать почву» пока лишь единицы.

Еще одним не очень хорошим сигналом является некоторое сокращение ассортимента. В 9 утра в воскресенье не найти говяжьей печени – такого ожидаешь в пик праздничного ажиотажа, а не в обычный выходной. Скудно представленная домашняя птица и отсутствующая баранина тоже не характерны для самого разгара торговли.

Так что, если вы планируете широко отметить мужской праздник, Международный женский день или найти другой повод собрать гостей – не откладывайте покупки на последний момент. Конъюнктура цен может серьезно испортить вам настроение.

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