Главный судья Федерации голубиного спорта ДНР Владимир Хараман: Хотим вернуть Донецку статус центра голубеводства

Главный судья Федерации голубиного спорта ДНР Владимир Хараман Фото: Елена Лебедева

Недавно в Донецкой Народной Республике была создана Федерация голубиного спорта. Инициатива о создании была проявлена весной прошлого года, когда на одной из встреч голубеводы вспомнили, как проводились выставки в Донецке с 1975 по 1985 год. В столицу шахтерского края съезжались голубеводы со всего Советского Союза.

- В Донецке проводились самые мощные выставки, с которых в разные уголки мира увозили редкие виды птиц. Прозвучало предложение: «Давайте попробуем все это возобновить, а вдруг получится?» Все поддержали. Почти год мы встречались, определяли статус и создали общественную организацию «Федерацию голубиного спорта» при министерстве спорта, - рассказывает «Комсомолке» главный судья Федерации голубиного спорта Владимир Хараман.

Новосозданная федерация планирует множество различных мероприятий. В первую очередь они будут нацелены на возвращение Донецку статуса центра голубеводства. Также федерация будет помогать голубеводам Республики: решать текущие вопросы, в том числе и кормления птиц, находить людей, которые выращивают зерно, заключать с ними договора и централизовано закупать корма.

- 20 февраля у нас будет выставка. Очень хотелось бы, чтобы голубей сдавали на выставку с полетными листами, но у большинства птицеводов их нет. Для их получения нужно приглашать судей из федерации, которые посмотрят, как голуби летят, оценят их качества и выдадут полетный лист, - говорит Владимир Борисович. - Однако не каждый может тренировать своих птиц – из–за нехватки времени, сил или других ресурсов. Еще одна наша потребность – создание голубедромов – это точки, где будут тренировать голубей. Если на голубедром сдается стая голубей, специалисты их тренируют, поднимают в небо, а после – сразу выдают полетные листы.

Выставка голубей в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Выставка голубей в Донецке Фото: Елена Лебедева

– В Донецке много голубеводов?

– В 70–е – 80–е годы каждый третий двор был с голубями, а сейчас на микрорайоне в две–три тысячи человек максимум два голубевода. Но все эти люди – пенсионного возраста, молодежи вообще нет. Интерес к этому пропал по разным причинам. Повлияла и война – многие голубятни стали заброшенными, а оттого и притока людей, у которых был бы к этому интерес, практически нет. Однако, в нашем регионе голубеводов больше, чем в регионах России.

Мы хотим привлекать молодежь. Уже запланировали открыть клуб юных голубеводов при Дворце культуры «Юбилейный» в Пролетарском районе. Начнем работать в этом направлении, потому что без поступления молодежи в федерацию, она может быть просто обречена.

– Любовь к птицам у вас со школьных лет?

– Я занимаюсь этим с самого детства.Никто из родителей этим не занимался, но мой сосед был голубеводом. Он и привил мне этот интерес. Я приходил к нему во двор и любовался птицами. Детям интересно взаимодействовать с животными, поэтому мы и хотим открыть клуб.

Выставка голубей в Донецке Фото: Елена Лебедева

Выставка голубей в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Многие не понимают, чем руководствуются голубеводы, заводя птиц.

– Самое главное – это эстетика и спортивный интерес. Когда я был школьником, в 60–е года, по дороге в школу я бросал в небо голубей, а когда возвращался, они еще летали на этом же месте. Только тогда, когда я начинал их кормить, они спускались. Это захватывало дух. Нравилась форма и качество полета.

– Есть голуби, за которые просят внушительные суммы. Какова стоимость голубей, которых держат наши птицеводы?

– В Донецке в основном держат бескружных голубей, которые летают не делая кругов, они стоят на одном месте по несколько часов. Почтовых голубей сейчас не так много. Спортивно–почтовыми птицами активно занимаются макеевчане: они заносят их за сотни километров, выпускают, а потом они возвращаются домой.

Стоимость наших бескружных голубей – в среднем до двух тысяч рублей за голубя. Их вывозят в Россию и продают по 5–10 тысяч, а хорошие экземпляры доходят до 30–40 тысяч. Там рынок намного шире, у нас же – малый приток покупателей. Благодаря созданию федерации, со временем мы сможем делать открытые выставки. Люди смогут по приглашению приезжать на выставку и находить для себя птиц. У некоторых есть породы, которые стоят в разы дороже.

– В Донецке выводят породы голубей?

– Есть такая порода – Египетский свифт. У нас есть похожая по виду порода – Донецкие снегири. Разница в том, что свифт – прямолетная порода, а Донецкие снегири – бескружная. Эти птицы красивые по своей массе и по полету. Мы вывели их инициативной группой почти 50 лет назад.

Донецкие снегири были выведены инициативной группой почти 50 лет назад Фото: Елена Лебедева

Выставка голубей в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Знаем, что птицеводы устраивают голубиные гонки. Проводят ли такие у нас?

– В наших Республиках такие соревнования устаивают, но есть один момент – максимальное расстояние, на которое могут вывезти голубей от дома в наших Республиках не очень большое, а когда мы получим разрешение вывозить голубей в Россию, такие гонки станут интереснее.

Справка

Голубиные гонки – отдельный вид спорта с участием специально обученных «гоночных» голубей. Птиц вывозят на определенное расстояние, откуда производится их одновременный выпуск. Голуби должны долететь до своего питомника, проделав в пути определенное расстояние. С помощью этого расстояния и времени, затраченного на полет, вычисляется скорость каждого из голубей. Расстояние, которые голуби преодолевают в гонках, может исчисляться от 100 до 1000 и более километров. Победителем гонки признается птица, преодолевшая маршрут с максимальной скоростью.

С 1975 по 1985 год в столицу шахтерского края съезжались голубеводы со всего Советского Союза Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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