Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 февраля 2022 года: У более двух тысяч жителей Республики за сутки выявили Covid-19

Лечение от коронавируса продолжают 14 752 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще 2056 жителей.

- 8 февраля проведено 5141 исследование, из них выявлено 2046 случаев заболевания COVID-19 (39,8 %) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 9 февраля, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 135 185.

Из этого числа 110 844 человека выздоровели и были выписаны из больницы. За прошедшие сутки – выздоровело 202 пациента.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9589 летальных случаев. За сутки не перенесли болезнь – 11 человек.

Лечение от ковида продолжают 14 752 пациентов.

За сутки выявлено 128 случаев пневмоний, что на 11 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 86 человек

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Напомним, что посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ДНР будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в Указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года. Указ вступает в силу с 10 февраля.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 287 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 52 человека, не перенесли болезнь три человека.

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