Ставить на ноги будут быстрее: Детскому отделению Республиканского травматологического центра подарили стабилоплатформу

Такому аппарату нет аналогов в Донецкой Народной Республике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Международная благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» передала детскому отделению Республиканского травматологического центра современный аппарат – Стабилометрическую платформу, стоимостью около полумиллиона рублей. Такому аппарату нет аналогов в Донецкой Народной Республике.

Такому аппарату нет аналогов в Донецкой Народной Республике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Заведующий отделением Евгений Жилицын рассказывает «Комсомолке», что к получению оборудования подготовились заблаговременно.

– Несколько наших специалистов прошли обучение в Российской Федерации с получением сертификата, – говорит Евгений Владимирович. – Мы выделили для этого аппарата помещение, сделали там ремонт и уже начали применять.

Евгений Жилицын Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Причем Республиканский травматологический центр стал новатором – ранее такую платформу применяли только для реабилитации взрослых, а в Донецке – будут ставить на ноги детей.

– К детям данный аппарат до этого еще нигде не применяли. В этом мы первооткрыватели, – уточняет временно исполняющий обязанности директора Республиканского травматологического центра Андрей Боряк. – Раньше как расхаживались пациенты? Длинная комната с зеркалом, на котором лишь визуально человек может оценить свою походку. А при стабилотренинге на мониторе выводятся показатели. Ребенок очень быстро находит точку опоры, и формирует параметры опороспособности и передвижения. Он позволяет быстрее реабилитироваться.

Аппарат позволяет ускорить реабилитацию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Специалисты РТЦ прошли обучение в Российской Федерации с получением сертификата Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первой, кто проходит реабилитацию на стабилоплатформе стала 15–летняя Аня из Луганской Народной Республики. После падения с высоты пятого этажа, у девочки – перелом нескольких позвонков, таза, бедра, оскольчатый перелом пяточной кости. В Луганской республиканской больнице маме сказали, что ребенок останется инвалидом–колясочником, что она никогда не пойдет. Семья решила отправиться в Донецк. И не зря.

– Несколько дней назад были сняты аппараты с двух ног, а сегодня мы проведем уже третий тренинг на новом аппарате, – рассказывает Евгений Жилицын. – Во время стабилотренинга Аня стоит без опоры, а передвигается сама, при помощи костылей.

Аппарат позволяет ускорить реабилитацию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По словам доктора, стабилометрические показатели Ани уже улучшились на 35 процентов.

– На цифрах показатель хороший, а физически это выглядит куда наглядней! Вдуматься только: колясочник – и ходит. Это великолепный результат, –говорит Евгений Владимирович. –При этом прошло только три дня реабилитации. Учитывая то, что она полгода лечилась, реабилитация займет примерно столько же, но уже сейчас есть положительная динамика, что не может не радовать.

Показатели Ани уже улучшились Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Сколько детей с переломами позвоночника попадают к вам?

– В месяц около десяти человек. Позавчера поступило сразу три ребенка. Причем у одного сломано пять позвонков, а у другого шесть. Наша задача вылечить их, вертикализировать и вернуть к нормальному образу жизни, включая и спортивные нагрузки. То есть, через полгода они должны вернуться в обычный режим. Сейчас же задача сократить время пребывание здесь, и в плане активного лечения, и в плане реабилитации. Новый аппарат позволяет это сделать.

– На сколько может сократиться это время?

– По литературе – применение стабилотренинга на стабилоплатформе может сократить его в два раза. Я рассчитываю, что у детей это будет происходить еще быстрее. Но пока что мы не можем этого утверждать, потому что должно быть три группы сравнения по 25–30человек. Соответственно статистически значимые данные будут у нас в конце года.

Такому аппарату нет аналогов в Донецкой Народной Республике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

–Этот аппарат позволяет выявлять патологии? Вы уже использовали его для этого?

– Он позволяет выявлять патологию стоп и позвоночника, которые ведут к нарушению стабилометрических параметров. Мы сейчас все это тестируем. Этот аппарат позволяет подобрать правильную ортопедическую обувь, если это патология стоп, или корсет, если патология позвоночника. Подбор правильного ортопедического изделия – это один из самых важных элементов при лечении данной патологии. Каждый ребенок – это индивидуальность, и нельзя взять шаблонно – пойти и купить стельки.

Наш основной интерес в этом аппарате – не столько диагностика, сколько интенсификация реабилитационного лечения при помощи стабилотренинга. Наше отделение рассчитано на 50 коек, других подобных в нашей Республике нет. Получается – 50 мест на 360 тысяч населения. Плюс к этому, к нам едут из Луганской Народной Республики, России и Украины. Нам нужно продумать как усовершенствовать методику, чтобы быстрее и без последствий вернуть ребенка к нормальному образу жизни. И в этом плане этот аппарат очень полезен.

Специалисты РТЦ прошли обучение в Российской Федерации с получением сертификата Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Стабилометрическая платформа – прибор для анализа способности человека управлять позой тела и обеспечения биологической обратной связи по опорной реакции. Неподвижная платформа снабжена датчиками измерения вертикально прилагаемой к ней силы для определения центра давления, создаваемого располагающимся на платформе объектом. Применяется в целях диагностики и медицинской реабилитации.

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