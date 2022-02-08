С «Комсомолкой» интересно! Почти 100 жителей Республики приняли участие в опросе «КП»

Подписка на "Комсомолку" - прекрасный подарок родным и близким к грядущим праздникам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Новый год «Комсомолка» начала с анкитирования. Корреспонденты издания, а так же студенты Донецкого национального университета разработали подробную анкету и ушли «в поле».

Было приятно узнать, что среди нас есть и те, кто верен газете 40 и более лет! Они росли с «Комсомолкой» и чтят те традиции, которые на протяжении 96 лет сохраняет газета. Читатели знают, что это была и есть самая популярная газета СССР, а затем и России, что несколько лет в газете работал владимир Маяковский, публиковались главы «Молодой гвардии» Александра Фадеева, а военными очерками Аркадия Гайдара зачитывалась вся страна.

Помнят, как в молодости ждали выхода газеты с рубрикой «Алые паруса», где публиковались школьники, которые затем стали известными журналистами.

Кстати, в 1990 году «Комсомольская правда» стала ежедневной газетой с самым большим в мире тиражом (22 миллиона 370 тысяч экземпляров)..

Сейчас «Комсомольская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам, а четверг читатели ждут еженедельный выпуск толстушки. Каждую неделю туда отбираются лучшие материалы об исторических событиях, судьбах людей, резонансных происшествиях.

Радует, что почти половина наших читателей стали читать «КП» - Донбасс» именно во время этой войны, которая продолжается уже восьмой год. «Комсомолка», которая выпускалась здесь до 2014 года уехала в Киев, и ее место заняла новая редакция. Мы безмерно благодарны вам, дорогие читатели, что не смотря на блокаду Украины, обстрелы, маленькие пенсии и зарплаты, эпидемию ковида, вы остались верны родной «Комсомолке».

Мы обязательно учтем ваши пожелания, которые вы высказали и будем так же, со всем нашим комсомольским задором работать для вас! Мы говорим большое спасибо тем молодым людям. Которые подписывают своих родителей, чтобы они получали газету, газету, не выходя из дома.

Кстати, подписка на «Комсомолку» - прекрасный подарок близким к грядущим праздникам. Это – не просто разовый презент, а новые эмоции и информация каждый день, каждую неделю! И именно о том, кто сделал этот подарок, можно тепло вспоминать, получая ежедневку и толстушку.

Подписаться можно в любом отделении «Почты Донбасса». И, напомним – подписка на газету гораздо экономнее, чем покупка в розницу.

Оставайтесь с нами. С «Комсомолкой» интересно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начни утро с «Комсомолкой»: Интересные истории доставят вам прямо в дом

На любимую газету можно подписаться в любом отделении «Почты Донбасса» (подробнее)