Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 февраля 2022 года: В Республике 10 617 человек лечатся от Cоvid-19

За сутки 104 человека выздоровели от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 647 жителей.

- 4 февраля проведено 3295 исследований, из них выявлено 927 случаев заболевания COVID-19 (28,1 процента) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 5 февраля, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 130 750.

Из этого числа 110 524 человека выздоровели и были выписаны из больницы. За прошедшие сутки – выздоровело 104 пациента.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9574 летальных случая. За сутки не перенес болезнь – один человек.

Лечение от ковида продолжают 10 617 пациентов.

За сутки выявлено 98 случая пневмоний, что на 6 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 65 человек.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Напомним, что посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ДНР будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в Указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года. Указ вступает в силу с 10 февраля.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 300 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 35 человек, не перенесли болезнь три человека.

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