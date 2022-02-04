Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 февраля 2022 года: За сутки в Республике выявили 1281 случай заболевания

Медики стали проводить больше исследований на коронавирус Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ДНР стали проводить больше исследований на коронавирус. Количество ежедневных тестов, которые проверяют лаборатории, уже исчисляется тысячами. Так, за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики сделали 4 298 новых исследований на COVID-19, из которых 1 270 показали положительный результат. Также диагноз подтвердился у 11 пациентов на основании клинико-эпидемиологических показателей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, на утро 4 февраля на территории Республики подтверждены 129 776 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. На учете и лечении в данный момент находятся 9 783 пациента, а 110 420 человек ранее были выписаны из больниц после полного выздоровления.

Также 9 573 больных не смогли справиться с заболеванием и умерли. Десять из них - только за последние сутки.

Кроме того, резко возросло количество пациентов с воспалением легких. За минувший день пневмонию обнаружили у 92 человек, из которых 56 больных были срочно госпитализированы в больницы.

Напомним, с 10 февраля в ДНР введут новые антиковидные ограничения. Согласно изменениям, будет сокращен с 14 до 7 дней срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19.

Также изменены условия посещения учреждений культуры, спорта, досуга, предприятий общественного питания, развлекательных, зрелищных, досуговых, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий - только при наличии у посетителей медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

С 10 февраля в Республике ужесточат условия посещения учреждений культуры, спорта, досуга и предприятий общественного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в срок до 20 февраля предписывается обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания).

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