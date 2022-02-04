В Харцызске ищут доноров крови для юного спортсмена Артура Манькивского, который выпал с седьмого этажа

Ребенку требуется для переливания редкая группа крови - вторая отрицательная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Харцызске ищут доноров крови для юного спортсмена Артура Манькивского, который попал в беду. Мальчик выпал с седьмого этажа высотного дома, чудом остался жив, но получил при этом серьезные травмы. Об этом сообщили в Федерации баскетбола Донецкой Народной Республики.

- Пробиты пятки, перелом ног, разошелся таз, порван пищевод, пробито легкое, внутреннее кровотечение, черепно-мозговая травма, - рассказали подробности трагедии в спортивном сообществе.

Кроме того, у Артура поврежден позвоночник.

Мальчику требуется для переливания редкая группа крови - вторая отрицательная. Родителям спортсмена уже удалось найти семнадцать доноров, которые сдали для него кровь, но вся она пошла в банк крови, так как среди добровольцев не нашлось ни одного с нужной группой и резусом.

Поиски доноров продолжаются, родные и близкие Артура просят всех небезразличных людей откликнуться и помочь.

- Забор крови в Харцызске осуществляется во вторник и четверг! С 8 до 10 утра! Можно сдавать кровь в Донецком центре переливания крови, - поясняют в Федерации баскетбола.

Спортсмены просят помочь в беде маленькому баскетболисту. Фото: Федерация баскетбола ДНР

Для тех, кто желает оказать посильную финансовую помощь пострадавшей семье, ниже указаны реквизиты.

Карта ЦРБ ДНР для перевода:

1505 5943 0623 9203 Лариса Бордаш

Лариса Бордаш - бабушка Артура.

Карта Сбербанк для перевода:

4276 0700 1686 9713 Александр Петрович Мирошничеко

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