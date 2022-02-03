Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 февраля 2022 года: Медики отмечают резкое ухудшение эпидемической ситуации

Заболеваемость коронавирусом в Республике стремительно растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в Донецкой Народной Республике стремительно растет. За прошедшие сутки медики зафиксировали 1141 новый случай заражения ковидом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Как отметили в ведомстве, за день в лабораториях провели 4026 исследований.

- По их результатам, а также клинико-эпидемиологическим показателям диагноз подтвердился у 1136 и 5 жителей соответственно, - рассказали медики.

В то же время удалось полностью победить болезнь 160 ранее инфицированным гражданам Республики, а вот пятеро человек скончались.

Кроме того, врачи выявили у 79 человек пневмонию, госпитализация потребовалась 56 больным.

С учетом последних данных, с начала пандемии коронавирус в ДНР был обнаружен у 128495 человек. Из них выздоровели 110308 пациентов, все еще находятся на лечении 8624 больных, скончались от ковида 9563 жителя Республики.

Напомним, в ДНР сделают вакцинацию от коронавируса обязательной процедурой. Государство определило приоритетные категории граждан, которым необходимо привиться в обязательном порядке.

Жителей просят прививаться и не поддаваться ложной информации Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К приоритету первого уровня отнесли пожилых людей старше 60 лет, медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников ЕРЦ, а также тех, кто проживает в заведениях соцобслуживания и имеет хронические болезни.

Ко второму уровню принадлежат работники транспортной и энергетической отраслей, правоохранители, таможенники, военнослужащие, вахтовики, волонтеры и работники сферы услуг.

Третий уровень - это государственные гражданские лица и работники муниципальной сферы, учащиеся профучилищ и вузов старше 18 лет, призывники.

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