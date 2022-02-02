14 февраля в Донецке 2022: Какие будут мероприятия ко Дню влюбленных в ботаническом саду

Выразить чувства и создать романтичный подарок можно на квесте «Ключ любви». Фото: Донецкий ботсад

14 февраля в Донецке 2022 не за горами. День влюбленных - тот праздник, когда любовь буквально витает в воздухе. Этот день хоть и не отмечен в календаре красным, но для многих он становится важным и ярким событием в жизни. Это прекрасная возможность признаться в своих чувствах для тех, кто долго хранил их в тайне, или сделать предложение руки и сердца своей второй половинке.

- Предлагаем сделать столь важный шаг прямо в Донецком ботаническом саду! Решайтесь и удивляйте! Мы с радостью поможем осуществить ваш план! – сказали «КП» сотрудники Сада.

С 12 по 14 февраля в Донецком ботаническом саду для Вас:

- романтические экскурсии (9.00-15.00, стоимость билета – 50 рублей);

- красочные фотозоны;

- тематическая викторина;

- растения, сувениры и многое другое.

- Выразить чувства и создать романтичный подарок можно на квесте «Ключ любви», в завершении которого Вас ждет мастер-класс! Совместное приключение и творчество принесет массу положительных эмоций, а созданная композиция в технике String Art будет всегда напоминать о ваших чувствах! – говорят в ботаническом саду.

Стоимость - 500 рублей (за двоих человек).

14 февраля - вечерняя романтическая экскурсия «Легенды о любви», после которой Вас ждет настоящая «Ботаническая свадьба». Все желающие могут произнести клятву любви своей второй половинке и получить «Свидетельство о браке» от Ботанического сада! Стоимость - 100 рублей. Начало – 17.30.

Обязательна предварительная запись на вечернюю экскурсию «Легенды о любви» и квест «Ключ любви» по номеру телефона: (071) 320-64-94.

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