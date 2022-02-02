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Общество2 февраля 2022 14:40

Как панская усадьба прошлого века стала реабилитационным центром для раненых защитников ДНР

Амвросиевский реабилитационный центр был открыт в июле 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО
Юлия АНДРИЕНКО
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Атмосфера в центре – семейная, именно это способствует восстановлению сил бойцов

Атмосфера в центре – семейная, именно это способствует восстановлению сил бойцов

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ухоженная территория, окруженная деревьями и тишиной, встречает нас в Амвросиевском реабилитационном центре в 80 км от Донецка. Только изредка доносятся глухие залпы с полигона, расположенного неподалеку. Но они скорее успокаивают – значит, все на чеку, держат боевую готовность и на душе от того спокойней.

Пан бы не стал строить усадьбу в плохом месте

- История возвращается на круги своя. Посудите сами – раньше здесь была усадьба пана Амвросия, который и основал селение. На входе в центр нами сохранены даже столбы с того времени. А вот в 1943 году здесь располагался госпиталь. На территории есть захоронение тех, кто умер здесь от ран. Потом тут был пионерский лагерь, который пришел в полный упадок при Украине. Территория нам досталась в крайне запущенном состоянии. А теперь мы восстанавливаем тут наших защитников, - рассказал главный врач центра Эдуард Белецкий.

Эдуард Белецкий несколько лет мечтал о создании реабиоитационного центра для военнослужащих ДНР, а помогла осуществиться этому директор центра медиапроектов «Звезда» Дарья Федько

Эдуард Белецкий несколько лет мечтал о создании реабиоитационного центра для военнослужащих ДНР, а помогла осуществиться этому директор центра медиапроектов «Звезда» Дарья Федько

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Место выбрано здесь не случайно – вдали от фронта, вокруг пруды, летом нет такой жары, как в городе.

Для главного врача эта война – не первая. Краповый берет у него за службу на Кавказе, оттуда же и ранения. А вместе с ними понимание в необходимости реабилитации для раненых военнослужащих в ДНР.

Захарченко незримо благословил

- Мысль эта мною вынашивалась давно. А помогла ей осуществиться директор центра медиапроектов «Звезда» Дарья Федько, которая стала меценатом нашего центра. Знакомство наше состоялось на печальном мероприятии – прощании с первым главой ДНР Александром Захарченко. Уже после прощания я изложил ей свои мысли по поводу заброшенного пионерского лагеря, и Даша только спросила: «Ты пил? Нет? Тогда садись за руль и показывай это место», - вспоминает главный врач.

Питание в центре такое, что при выписке все пациенты стабильно прибавляют в весе до 5 кг

Питание в центре такое, что при выписке все пациенты стабильно прибавляют в весе до 5 кг

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В будущем здесь откроется второй корпус, способный вместить до 70 человек, ведь очереди за путевкой сюда на несколько месяцев вперед

В будущем здесь откроется второй корпус, способный вместить до 70 человек, ведь очереди за путевкой сюда на несколько месяцев вперед

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не иначе, незримо на той встрече присутствовал и Батя, говорит Эдуард. Строительство успешно завершилось и через 9 месяцев, будто долгожданный ребенок, на месте руин и бурьянов стояло красивое здание с современной аппаратурой.

На сегодня в центре уже прошли реабилитацию более 500 военнослужащих, а очередь сюда – на несколько месяцев вперед.

Здесь многие пациенты делают свои первые шаги после ранения. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Здесь многие пациенты делают свои первые шаги после ранения. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

На очереди – второй корпус

В Амвросиевке никогда не располагались военные ДНР, но первый же украинский обстрел в 2014 году разрушил более 40 домов мирных жителей.

- Один из снарядов пробил стену жилого дома, пролетел через комнату над детским манежем с ребенком в нем, пробил стену кухни и вылетел в огород и там разорвался, - рассказывает Эдуард Белецкий. - Здание, которое мы планируем сделать вторым корпусом АРЦ, тоже пострадало – оно просто раскололось надвое от взрывов. Нашему проектному институту пришлось приложить немало усилий, чтобы его спасти.

Эдуард показывает будущий второй корпус. Все палаты здесь будут двухместными, предполагают сделать две вип-палаты для пациентов, нуждающихся в постоянном сопровождении, где сможет постоянно находиться кто-то из родственников. Кроме кабинетов для процедур и спортзала, здесь предполагается стоматологический кабинет.

День в центре расписан по минутам. Несколько видов водолечения, физпроцедуры, массаж. Отдельная гордость – озокеритовое лечение.

Главный врач Эдуард и директор центра Елена Белецкие – оба в прошлом военнослужащие. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Главный врач Эдуард и директор центра Елена Белецкие – оба в прошлом военнослужащие. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Спортзал реабилитационного центра в Амвросиевке для раненых военнослужащих ДНР оснащен современными тренажерами, специально разработанными для травм позвоночника, колясочников, людей с отсутствием конечностей.

- Здесь мы ставим бойцов на ноги. Некоторые после ранения именно в нашем центре делают свои первые шаги. Занимается с ребятами врач-реабилитолог, которая сама параолимпийский чемпион и прекрасно понимает, что инвалидность – это не приговор. Для каждого она разрабатывает индивидуальную программу. Есть у нас станок для фехтования, где пациенты учатся держать равновесие. Готовим будущую сборную ДНР! - рассказывает главный врач.

Здесь дают главное - веру в будущее

Защитник ДНР Михаил, пожалуй, самый жизнерадостный из всех пациентов Амвросиевского реабилитационного центра, несмотря на свои травмы. В 2015 году его машина наехала на мину под Марьинкой и мужчина лишился ног и части руки.

- Здесь мне помогли встать на протезы, хотя после основной ампутации у меня еще была реампутация. Но уж такие тут врачи, провели руками и сказали: «Иди!» и я сразу пошел, - хохочет мужчина, а его товарищи шутят, что следующий этап – научится ходить по воде.

Минута досуга с пациентами. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Минута досуга с пациентами. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

В центре он проходит лечение уже не впервые и говорит, что здесь удивительная атмосфера, все - как одна семья.

- Сложно сказать скольких ребят мы спасли от петли и бутылки. С каждым работает психотерапевт. Здесь они начинают верить в собственные силы. Тот же Михаил к нам попал в состоянии отчаяния, а сейчас – душа нашего центра. Кстати, несмотря на травму, он у нас один из лучших лучников в АРЦ, есть у нас свой тир на свежем воздухе для стрельбы из лука, - рассказывает Эдуард.

Для раненых защитников республики абсолютно бесплатно

Условия в реабилитационном центре, как в дорогом отеле.

- В палатах - телевизоры, Wi-Fi, просторные санузлы с душевыми кабинами. Наши пациенты при поступлении обеспечиваются всем – от зубной щетки и пены для бритья до постельного. Два раза в неделю – стирка вещей пациентов, раз в неделю – смена постельного. Питание такое, что все пациенты при выписке поправляются стабильно на пять килограмм.

Хочу заметить, у нас очень высокие требования к персоналу, из-за этого прошлось попрощаться со всей первой сменой, люди просто не поняли, каким должно быть отношение к нашим пациентам. Ведь у многих ребят надломлена психика, многие потеряли семьи. Здесь они должны чувствовать себя, как дома, - рассказывает директор центра Елена Белецкая.

Будущая сборная ДНР по фехтованию готовится в АРЦ. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Будущая сборная ДНР по фехтованию готовится в АРЦ. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Меня тут же приглашают за стол, как раз время обеда – мясной суп с сухариками, голубцы со сметаной, хлеб нескольких сортов, домашняя консервация, компот, свежие фрукты.

Повара здесь - высший класс, учитывают пожелания пациентов, а желающих всегда обеспечат добавкой. Но порция такая, что я даже не осиливаю ее. А вечером к полноценному ужину всегда ждет собственная выпечка.

Настоящая русская печь с трубой из «Града».

В праздники пациенты и медработники собираются во дворе у русской печи.

- Печь эту сложили из старого кирпича, а трубу приладили из «градин», которые в 2014 году летели в наш район. Мы здесь и шашлыки, и плов делаем, а шурпу называем «сюрпа», это наше АРЦ-шное название, от слова «сербать». Всегда учитываем, если есть мусульмане, готовим для них из курятины и баранины, - рассказывает главный врач.

Кстати, в центре – сухой закон, исключение – несколько дней в году, но только в меру и в общей компании с врачами. При этом есть уже несколько человек, с красной отметкой в истории болезни, их в центр не примут больше никогда за грубые и неоднократные нарушения режима.

Как получить путевку в центр?

- Недавно была годовщина нашего корпуса и нам вручили сертификаты, чтобы мы могли здесь восстановить здоровье. Но даже не все раненые знают, что у нас есть такой чудесный центр в ДНР, - рассказал нам военнослужащий 9-го полка - Александр.

А попасть сюда на реабилитацию можно через управление по социальной поддержке бывших военнослужащих по патриотическому воспитанию при главе ДНР, позвонив туда по телефону горячей линии - 249.

Раненых ребят, нуждающихся в восстановлении, в ДНР – немало. А подобный реабилитационный центр один и пока он способен принимать за смену всего 14 человек. Приезжают сюда даже из соседней ЛНР. В перспективе – строительство второго корпуса, где смогут с комфортом разместиться не менее 70 человек.

Ловили рыбу и плакали

В Амвросиевском реабилитационном центре раненым дают вторую специальность.

Об этом рассказал руководитель класса экспериментальной трудовой терапии в АРЦ – Федор Ляшенко.

- За то время, что ребята находятся здесь, мы даем всем желающим класс по таксидермии, в народе это больше известно, как изготовление чучел. Бывает, что ребята – колясочники, а руки у них целые. Даем им вторую специальность, возможность заработка. А чучела передаем потом в школы для уроков биологии, - рассказывает Федор Ляшенко. Специалистов, подобных ему, в ДНР единицы.

Этими чучелами украшена комната релаксации в центре. Кстати, ни одна птица или животное не были убиты для этого специально, чаще всего – это результат ДТП, а одна сова попала после бури, смертельно травмированная упавшей елкой.

Реабилитация военнослужащих заключается не только в медицинских процедурах и усиленном питании, но и в таком релаксе, как рыбалка.

- Когда мы взяли территорию, пруду воды было сантиметров 20, остальное – ил. Пригнали трактор, все расчистили, запустили рыбу, сделали помост, чтобы и колясочники могли рыбачить, - вспоминает Эдуард Белецкий. - В одну из смен у нас были на оздоровлении ребята – у одного нет конечностей справа, у другого - слева. Мы их рядом посадили, один забрасывает удочку, другой – принимает рыбу. Сидели слезы вытирали, говорят: «Мы и не думали, что еще доведется рыбачить».

В планах, кроме строительства второго корпуса, восстановить бассейн.

- Заросшее бурьянами футбольное поле и вот этот разрушающийся бассейн достались нам вместе с наследством заброшенного пионерского лагеря. Мы решили - ну не пропадать же добру. Планируем построить здесь крытый бассейн с баней, гидромассажем и специальными подъездами, он будет оборудован манипуляторами, которые позволят колясочникам тоже пользоваться бассейном, - рассказал Эдуард Белецкий.

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