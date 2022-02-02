Как панская усадьба прошлого века стала реабилитационным центром для раненых защитников ДНР

Атмосфера в центре – семейная, именно это способствует восстановлению сил бойцов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ухоженная территория, окруженная деревьями и тишиной, встречает нас в Амвросиевском реабилитационном центре в 80 км от Донецка. Только изредка доносятся глухие залпы с полигона, расположенного неподалеку. Но они скорее успокаивают – значит, все на чеку, держат боевую готовность и на душе от того спокойней.

Пан бы не стал строить усадьбу в плохом месте

- История возвращается на круги своя. Посудите сами – раньше здесь была усадьба пана Амвросия, который и основал селение. На входе в центр нами сохранены даже столбы с того времени. А вот в 1943 году здесь располагался госпиталь. На территории есть захоронение тех, кто умер здесь от ран. Потом тут был пионерский лагерь, который пришел в полный упадок при Украине. Территория нам досталась в крайне запущенном состоянии. А теперь мы восстанавливаем тут наших защитников, - рассказал главный врач центра Эдуард Белецкий.

Эдуард Белецкий несколько лет мечтал о создании реабиоитационного центра для военнослужащих ДНР, а помогла осуществиться этому директор центра медиапроектов «Звезда» Дарья Федько Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Место выбрано здесь не случайно – вдали от фронта, вокруг пруды, летом нет такой жары, как в городе.

Для главного врача эта война – не первая. Краповый берет у него за службу на Кавказе, оттуда же и ранения. А вместе с ними понимание в необходимости реабилитации для раненых военнослужащих в ДНР.

Захарченко незримо благословил

- Мысль эта мною вынашивалась давно. А помогла ей осуществиться директор центра медиапроектов «Звезда» Дарья Федько, которая стала меценатом нашего центра. Знакомство наше состоялось на печальном мероприятии – прощании с первым главой ДНР Александром Захарченко. Уже после прощания я изложил ей свои мысли по поводу заброшенного пионерского лагеря, и Даша только спросила: «Ты пил? Нет? Тогда садись за руль и показывай это место», - вспоминает главный врач.

Питание в центре такое, что при выписке все пациенты стабильно прибавляют в весе до 5 кг Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В будущем здесь откроется второй корпус, способный вместить до 70 человек, ведь очереди за путевкой сюда на несколько месяцев вперед Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не иначе, незримо на той встрече присутствовал и Батя, говорит Эдуард. Строительство успешно завершилось и через 9 месяцев, будто долгожданный ребенок, на месте руин и бурьянов стояло красивое здание с современной аппаратурой.

На сегодня в центре уже прошли реабилитацию более 500 военнослужащих, а очередь сюда – на несколько месяцев вперед.

Здесь многие пациенты делают свои первые шаги после ранения. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

На очереди – второй корпус

В Амвросиевке никогда не располагались военные ДНР, но первый же украинский обстрел в 2014 году разрушил более 40 домов мирных жителей.

- Один из снарядов пробил стену жилого дома, пролетел через комнату над детским манежем с ребенком в нем, пробил стену кухни и вылетел в огород и там разорвался, - рассказывает Эдуард Белецкий. - Здание, которое мы планируем сделать вторым корпусом АРЦ, тоже пострадало – оно просто раскололось надвое от взрывов. Нашему проектному институту пришлось приложить немало усилий, чтобы его спасти.

Эдуард показывает будущий второй корпус. Все палаты здесь будут двухместными, предполагают сделать две вип-палаты для пациентов, нуждающихся в постоянном сопровождении, где сможет постоянно находиться кто-то из родственников. Кроме кабинетов для процедур и спортзала, здесь предполагается стоматологический кабинет.

День в центре расписан по минутам. Несколько видов водолечения, физпроцедуры, массаж. Отдельная гордость – озокеритовое лечение.

Главный врач Эдуард и директор центра Елена Белецкие – оба в прошлом военнослужащие. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Спортзал реабилитационного центра в Амвросиевке для раненых военнослужащих ДНР оснащен современными тренажерами, специально разработанными для травм позвоночника, колясочников, людей с отсутствием конечностей.

- Здесь мы ставим бойцов на ноги. Некоторые после ранения именно в нашем центре делают свои первые шаги. Занимается с ребятами врач-реабилитолог, которая сама параолимпийский чемпион и прекрасно понимает, что инвалидность – это не приговор. Для каждого она разрабатывает индивидуальную программу. Есть у нас станок для фехтования, где пациенты учатся держать равновесие. Готовим будущую сборную ДНР! - рассказывает главный врач.

Здесь дают главное - веру в будущее

Защитник ДНР Михаил, пожалуй, самый жизнерадостный из всех пациентов Амвросиевского реабилитационного центра, несмотря на свои травмы. В 2015 году его машина наехала на мину под Марьинкой и мужчина лишился ног и части руки.

- Здесь мне помогли встать на протезы, хотя после основной ампутации у меня еще была реампутация. Но уж такие тут врачи, провели руками и сказали: «Иди!» и я сразу пошел, - хохочет мужчина, а его товарищи шутят, что следующий этап – научится ходить по воде.

Минута досуга с пациентами. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

В центре он проходит лечение уже не впервые и говорит, что здесь удивительная атмосфера, все - как одна семья.

- Сложно сказать скольких ребят мы спасли от петли и бутылки. С каждым работает психотерапевт. Здесь они начинают верить в собственные силы. Тот же Михаил к нам попал в состоянии отчаяния, а сейчас – душа нашего центра. Кстати, несмотря на травму, он у нас один из лучших лучников в АРЦ, есть у нас свой тир на свежем воздухе для стрельбы из лука, - рассказывает Эдуард.

Для раненых защитников республики абсолютно бесплатно

Условия в реабилитационном центре, как в дорогом отеле.

- В палатах - телевизоры, Wi-Fi, просторные санузлы с душевыми кабинами. Наши пациенты при поступлении обеспечиваются всем – от зубной щетки и пены для бритья до постельного. Два раза в неделю – стирка вещей пациентов, раз в неделю – смена постельного. Питание такое, что все пациенты при выписке поправляются стабильно на пять килограмм.

Хочу заметить, у нас очень высокие требования к персоналу, из-за этого прошлось попрощаться со всей первой сменой, люди просто не поняли, каким должно быть отношение к нашим пациентам. Ведь у многих ребят надломлена психика, многие потеряли семьи. Здесь они должны чувствовать себя, как дома, - рассказывает директор центра Елена Белецкая.

Будущая сборная ДНР по фехтованию готовится в АРЦ. ФОТО Амвросиевского реабилитационного центра

Меня тут же приглашают за стол, как раз время обеда – мясной суп с сухариками, голубцы со сметаной, хлеб нескольких сортов, домашняя консервация, компот, свежие фрукты.

Повара здесь - высший класс, учитывают пожелания пациентов, а желающих всегда обеспечат добавкой. Но порция такая, что я даже не осиливаю ее. А вечером к полноценному ужину всегда ждет собственная выпечка.

Настоящая русская печь с трубой из «Града».

В праздники пациенты и медработники собираются во дворе у русской печи.

- Печь эту сложили из старого кирпича, а трубу приладили из «градин», которые в 2014 году летели в наш район. Мы здесь и шашлыки, и плов делаем, а шурпу называем «сюрпа», это наше АРЦ-шное название, от слова «сербать». Всегда учитываем, если есть мусульмане, готовим для них из курятины и баранины, - рассказывает главный врач.

Кстати, в центре – сухой закон, исключение – несколько дней в году, но только в меру и в общей компании с врачами. При этом есть уже несколько человек, с красной отметкой в истории болезни, их в центр не примут больше никогда за грубые и неоднократные нарушения режима.

Как получить путевку в центр?

- Недавно была годовщина нашего корпуса и нам вручили сертификаты, чтобы мы могли здесь восстановить здоровье. Но даже не все раненые знают, что у нас есть такой чудесный центр в ДНР, - рассказал нам военнослужащий 9-го полка - Александр.

А попасть сюда на реабилитацию можно через управление по социальной поддержке бывших военнослужащих по патриотическому воспитанию при главе ДНР, позвонив туда по телефону горячей линии - 249.

Раненых ребят, нуждающихся в восстановлении, в ДНР – немало. А подобный реабилитационный центр один и пока он способен принимать за смену всего 14 человек. Приезжают сюда даже из соседней ЛНР. В перспективе – строительство второго корпуса, где смогут с комфортом разместиться не менее 70 человек.

Ловили рыбу и плакали

В Амвросиевском реабилитационном центре раненым дают вторую специальность.

Об этом рассказал руководитель класса экспериментальной трудовой терапии в АРЦ – Федор Ляшенко.

- За то время, что ребята находятся здесь, мы даем всем желающим класс по таксидермии, в народе это больше известно, как изготовление чучел. Бывает, что ребята – колясочники, а руки у них целые. Даем им вторую специальность, возможность заработка. А чучела передаем потом в школы для уроков биологии, - рассказывает Федор Ляшенко. Специалистов, подобных ему, в ДНР единицы.

Этими чучелами украшена комната релаксации в центре. Кстати, ни одна птица или животное не были убиты для этого специально, чаще всего – это результат ДТП, а одна сова попала после бури, смертельно травмированная упавшей елкой.

Реабилитация военнослужащих заключается не только в медицинских процедурах и усиленном питании, но и в таком релаксе, как рыбалка.

- Когда мы взяли территорию, пруду воды было сантиметров 20, остальное – ил. Пригнали трактор, все расчистили, запустили рыбу, сделали помост, чтобы и колясочники могли рыбачить, - вспоминает Эдуард Белецкий. - В одну из смен у нас были на оздоровлении ребята – у одного нет конечностей справа, у другого - слева. Мы их рядом посадили, один забрасывает удочку, другой – принимает рыбу. Сидели слезы вытирали, говорят: «Мы и не думали, что еще доведется рыбачить».

В планах, кроме строительства второго корпуса, восстановить бассейн.

- Заросшее бурьянами футбольное поле и вот этот разрушающийся бассейн достались нам вместе с наследством заброшенного пионерского лагеря. Мы решили - ну не пропадать же добру. Планируем построить здесь крытый бассейн с баней, гидромассажем и специальными подъездами, он будет оборудован манипуляторами, которые позволят колясочникам тоже пользоваться бассейном, - рассказал Эдуард Белецкий.

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