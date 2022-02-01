Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 февраля 2022 года: Более трехсот больных переведены на кислородную поддержку

Всего на лечении в больницах сейчас находятся 665 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике число инфицированных COVID-19 стремительно растет - по истечении трех дней медики зафиксировали 1 138 новых случаев заражения жителей. Такие данные были получены в результате 4 697 лабораторных исследований, которые провели в медучреждениях ДНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

По данным ведомства, у 1 127 человек диагноз определили лабораторным путем, а у 11 пациентов - на основании симптомов болезни. В то же время пошли на поправку и были сняты с учета 142 ранее переболевших пациента, скончались от ковида 13 человек.

- За сутки также выявили 94 случая пневмоний, из них госпитализировали в больницы 69 человек. Всего на лечении сейчас пребывают 665 пациентов с воспалением легких, из них 363 переведены на кислородную поддержку, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили - за все время в Республике заболели коронавирусом 126 106 граждан, из которых выздоровели 109 991 человек, продолжают лечение 6 560 пациентов, не перенесли болезнь и умерли 9 555 жителей ДНР.

Напомним, с 10 февраля в ДНР ввели новые антиковидные ограничения. Согласно изменениям, сокращается с 14 до 7 дней срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19.

Также изменены условия посещения учреждений культуры, спорта, досуга, предприятий общественного питания, развлекательных, зрелищных, досуговых, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий - только при наличии у посетителей медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

С 10 февраля в Республике изменят условия посещения досуговых учреждений Фото: Андрей АБРАМОВ

Кроме того, в срок до 20 февраля предписывается обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания).

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