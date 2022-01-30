Данные разведки ЛНР: Украинские офицеры не верят в успех наступления на Донбасс

Командиры ВСУ не верят в успех наступления. Фото: Фейсбук

Оборонные ведомства Донецкой и Луганской Народной Республики продолжают фиксировать данные, говорящие о подготовке украинских вооруженных формирований к наступательным действиям. Однако во многих подразделениях армии Украины к войне не готовы.

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что большинство офицеров вооруженных формирований Украины (подразделений оперативно-тактической группировки «Север») не верят в успех наступления и саботируют подготовку к нему.

- По данным нашей агентурной разведки, до 70 процентов офицерского состава вооруженных формирований Украины не верят в успех наступления, в связи с чем мы отмечаем факты саботирования мероприятий боевой подготовки в ряде соединений, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что, несмотря на требования штаба ОТГ «Север» ежедневно проводить занятия с личным составом по наступательной тематике, командование 30-й отдельной механизированной бригады выполняет их формально, представляя лишь фотоотчет.

Также стало известно, что в 24-й бригаде украинской армии украли предназначенные для подготовки к боевым действиям горюче-смазочные материалы.

- В ходе работы комиссии тыла штаба ОТГ «Север» в 24-й бригаде установлено, что более половины техники требует дозаправки. При этом в боевом донесении за 28 января сообщается, что за неделю произведена баковая заправка штатной техники на 100 процентов, – рассказал Филипоненко.

А в случае активизации боев в Донбассе передовую покинут до 25 процентов солдат вооруженных формирований Украины. Эти данные обнародовали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на украинских психологов.

- По оценкам психологов, не менее 15-25 процентов украинских военнослужащих открыто заявляют о намерениях покинуть зону конфликта в случае обострения ситуации, в связи с неготовностью рисковать жизнью за личные интересы правящей элиты страны, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что многие украинские солдаты остаются в армии из-за зарплаты и не готовы принимать участие в боях.

- Командование «ООС» глубоко озабочено тем, что низкий уровень морально-психологической устойчивости украинских военнослужащих не позволит подчиненным подразделениям выполнить боевые задачи по предназначению в случае получения соответствующих указаний из Киева, - подчеркнули в Народной милиции.

Также сообщается, что противотанковые ракетные комплексы NLAW доставили в 79-ю десантно-штурмовую бригаду вооруженных формирований Украины, однако командование отказывается ставить их на учет

- По данным нашей разведки, в 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ отмечается поступление британских противотанковых ракетных комплексов NLAW, - рассказывает Филипоненко. - При этом командование бригады отказывается учитывать комплексы установленным порядком в связи с отсутствием подготовленных специалистов для их применения.

Жители Александровки не раз отмечали работу украинских снайперов, и даже показывали корреспондентам "КП" предположительное место нахождения огневой точки (архивное фото, п. Александровка, 2019 г.)) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской вооруженные формирования Украины проводят разведку и готовят провокации.

Тем временем украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать Республики Донбасса. Под огонь регулярно попадают жилые кварталы. Так, в результате снайперского огня ВСУ 29 января ранения получил мирный житель поселка Александровка, что в пригороде Донецка.

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