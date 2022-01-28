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Здоровье28 января 2022 10:00

Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 января 2022 года: За сутки опасной инфекцией заразились почти 700 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 28 января 2022 года
Ирина ДМИТРИЕВА
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В лабораториях Республики провели более 2 500 новых исследований за день

В лабораториях Республики провели более 2 500 новых исследований за день

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике отметили резкий скачок заболеваемости коронавирусом - за прошедшие сутки опасной инфекцией заразились еще 695 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Диагноз подтвердился в результате 2 534 лабораторных и 28 клинико-эпидемиологических исследований, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что в это же время были сняты с учета в связи с полным выздоровлением 177 жителей Республики, скончались от ковида 6 человек. Кроме того, врачи выявили у 55 больных пневмонию, из них госпитализировали в больницы 29 человек.

По данным ведомства, с момента начала пандемии в Республике коронавирусом заболели 124 182 человека, из которых 109 657 смогли победить болезнь, 4 987 все еще находятся на лечении, а 9 538 жителей скончались.

Напомним, в ДНР уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди школьников вырос за неделю почти в два раза.

Из-за вспышки ОРВИ учебный процесс был частично или полностью приостановлен в 57 общеобразовательных учреждениях Республики. Так, в Донецке на карантин перевели 135 классов восемнадцати школ, в Харцызске - 45 классов девяти школ, в Торезе - 30 классов семи школ, в Макеевке - 21 класс четырех школ, и две школы полностью остановили учебный процесс. Также учеба приостановлена в ряде школ Горловки, Енакиево, Снежного, Ждановки и Тельмановского района.

- Настоятельно рекомендуем родителям ответственно относиться к состоянию здоровья детей, как к наиболее уязвимой категории населения, в том числе ввиду распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон», симптомы которого напоминают развитие ОРВИ, - подчеркнули в Минздраве.

Врачи напоминают, что что дети наиболее уязвимы к заболеванию штаммом «омикрон»

Врачи напоминают, что что дети наиболее уязвимы к заболеванию штаммом «омикрон»

Фото: Олег УКЛАДОВ

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