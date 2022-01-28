В Донецке презентовали фильм «Дети войны» о жителях блокадного Ленинграда и детях Донбасса

Символично, что презентация прошла в канун годовщины снятия блокады Ленинграда. Фото: Архив

Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Донецке прошла премьера фильма журналистов из Санкт–Петербурга «Дети Войны». Документальная картина рассказывает о жителях прифронтовой Горловки на севере Донецкой Народной Республики, которые в свое время пережили блокаду Ленинграда, а также о детях современной войны в Донбассе.

Страдают дети

Член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров отметил, что это первый проект в России, в котором была открыто проведен апараллель между блокадным Ленинградом и блокадным Донбассом.

–Фильм «Дети войны» уникальный. В нем принимают участие бабушки Горловки, которые в годы Великой Отечественной войны находились в Ленинграде и пережевали блокаду там, а сейчас переживают все то, что происходит в Донбассе. А также дети, которые родились здесь во время войны и не знают, что такое мир, – рассказывает Герман в кинозале «Звездочка». –Мы снимали не только в Горловке, но и в Ясиноватой, в самом Донецке. Мы выбирали места, где виден ущерб, который наносят украинские военнослужащие. В октябре Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко поручил мне привезти без малого две тысячи учебников по русскому языку в Республику, чтобы открыть проект и усилить интеграционную составляющую. Незадолго до нашего приезда, в сентябре, украинские военные обстреляли интернат в Ясиноватой.

Герман Владимиров руководит просветительским центром патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» и является основателем музея «Боевое братство» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тронул ответ блокадницы

Герман Владимиров рассказывает, что лично его больше всего тронул момент, когда режиссер Валерий Фенев задал бабушке вопрос: «Какая блокада была страшнее?» Бабушка, которая пережила почти 900 дней в Ленинграде, сказала, что эта блокада страшнее.

–У украинских военнослужащих нет ни стыда, ни совести, они уничтожают мирное население, детей и стариков, уничтожают инфраструктуру, это настоящий геноцид. Когда был Советский Союз – все по–другому переживалось. И детские годы накладывали свой отпечаток. Но ее ответ был таков, – говорит член Совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям.

До премьеры в Донецке несколько презентаций фильма уже прошло в России. Со слов авторов работы, результат был ошеломляющий.

– Этот фильм как будто по–новому открыл сознание людям. Перед Новым годом после просмотра этого фильма люди подходили и просили возможность принять участие в поддержке Донбасса. Это очень важно. Самая первая презентация прошла в Доме дружбы в Ленинградской области, потом в кадетских корпусах и других городах области, по телевидению, – рассказывает Герман. –Особую благодарность хочу выразить всем ветвям власти Республики, которые оказали огромную поддержку при съемках фильма. Когда приезжаешь сюда, независимо от статусов и чинов, ты находишься в кругу друзей и это очень важно.

«Все – на той стороне для них – немцы!»

Режиссер документальной картины, член Союза журналистов Санкт–Петербурга и Ленинградской области Валерий Фенев, рассказал о том, что лично его потрясли ответы детей, которые живут в прифронтовых поселках.

–Самое страшное – это параллель, которая сама, так сказать, образовалась во время съемок фильма. Блокадниц во время Великой Отечественной войны обстреливали немцы, фашисты. И когда мы, съемочная группа, встретились с одной из семей в Горловке, то задали вопрос: «Кто вас обстреливает?» Две девочки восьми и десяти лет ответили – немцы. Все – на той стороне для них – немцы! Как для их бабушек–блокадниц были те же фашисты–захватчики, – говорит режиссер, обещая в будущем не оставлять тему Донбасса в тени. – Фильмами о войне людей, проживающих здесь, не удивить, они привыкают к происходящему, но самое главное – это судьбы людей. Я хочу показать, как при таких условиях люди остаются людьми.

Из фильма

«Есть хотелось все время»

В фильме одна из блокадниц Ленинграда, которая сейчас живет на окраине Горловки, Валентина Семенова, говорит о своих переживаниях за детей Донбасса, проживающих под обстрелами. Она задается вопросом: «Почему они должны страдать?»

– Сейчас мне еще страшнее. Знаете, почему? Когда (во время обстрела Горловки) соседка пошла в бомбоубежище в подвал, снаряд пробил у нее стекало и попал в диван. А мне некуда было идти. Думала: что будет – то будет. В детстве я не так еще осознавала все это. А тут я боюсь, – говорит Валентина Семенова, вспоминая о детстве. – Есть хотелось все время. Был и голод, и холод. Мы продали шифоньер, продали буфет, продали стулья и все, что можно было продать. Когда после всего, начали давать еду, все плясали! Мама нам наказывала, смотрите, не объедайтесь хлебом. Она говорила, что может быть заворот кишок. От нас хлеб прятали. Я стараюсь не вспоминать это детство – голодное, холодное. Опять к этому и пришла…

Всю блокаду Валентина Семенова провела семьей в Кронштадте под едва ли не ежедневными обстрелами. Кадр из фильма

Реакция

«Не может оставить равнодушным»

На премьеру фильма пришли жители блокадного Ленинграда, проживающие сейчас в Донецке, юнармейцы, учащиеся кадетского корпуса имени Захарченко, представители власти. Никто из тех, кто был в зале, не остался равнодушным. У многих наворачивались слезы.

– Это очень важно, что такие фильмы показывают. Мне очень понравилось. Я испытывала те чувства, которые показывали дети в этом фильме, – говорит воспитанница детского–молодежного движения «Молодая Гвардия – Юнармия» Анастасия. – Для нас, для подрастающего поколения, это очень важно. Мы должны ценить каждый прожитий момент, любить свой край и делать все, что в наших силах, чтобы война скорее закончилась.

– Самое главное в человеке – это умение понять, почувствовать чужую боль. А когда у человека есть еще достаточно таланта, чтобы эти чувства передать и вложить их в фильм, как было сделано в работе наших коллег из Санкт–Петербурга, это глубоко трогает, – отметил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин.– Настолько грамотно проведены параллели между детьми, которые пережили блокаду, у которых детство начиналось с войны. И последние 8 лет своей жизни они видят тоже самое – у них горят дома, документы от бомбежек. Это не может оставить равнодушным.

Режиссер документальной картины Валерий Фенев общается с блокадницей. Кадр из фильма

Справка

Блокада Ленинграда гитлеровскими войсками длилась – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За 872 дня от голода, холода и бомбежек погибли по разным оценкам до полутора миллионов жителей. Эвакуация населения шла по единственной дороге через Ладожское озеро, которая была под постоянными обстрелами. Она получила название «Дорога жизни».27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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