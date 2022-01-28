Наталья Никонорова: Надеяться на миролюбивость и здравый смысл украинских властей было бы недопустимой легкомысленностью

Министр иностранных дел ДНР заявила, что республики Донбасса делают все возможное, чтобы не допустить возникновения «горячей» фазы войны. Фото: МИД ДНР

Донецк по-прежнему хочет мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако надеяться на подобную реакцию с украинской стороны все же не спешит. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на полномочного представителя Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске, министра иностранных дел Республики Наталью Никонорову.

- На фоне такой чудовищной по своим масштабам кампании по накачке Украины вооружением, амуницией, техникой и финансовой помощью, которую мы сейчас наблюдаем со стороны США и стран НАТО, просто надеяться на миролюбивость и здравый смысл украинских властей с нашей стороны было бы недопустимой легкомысленностью, - считает она.

ВСУ стягивают тяжелое вооружение на передовую. Фото: штаб «ООС»

Наталья Никонорова отметила, что в такой ситуации помощь России в виде поставок отдельных видов вооружений поможет республикам Донбасса противостоять агрессии Киева. Но при этом добавила, что в свою очередь, представители ДНР и ЛНР будут делать все от них возможное, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.

- Как представитель ДНР на Минской площадке отмечу, что с нашей стороны будут приложены все усилия для снижения вероятности развертывания такой ситуации, когда вооружение пришлось бы применять. Несмотря на милитаристские настрои украинского руководства и их западных кураторов, мы в Донбассе по-прежнему не хотим возобновления «горячей» фазы конфликта и сделаем все, чтобы удерживать Киев в дипломатическом русле, - подчеркнула она.

Напомним, накануне первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Донбассу поддержку в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения обороноспособности республик и сдерживания киевской агрессии. Руководитель фракции «ЕР» в Госдуме Владимир Васильев также отметил, что партия инициировала обращение к руководству страны по данному вопросу. Предложение Турчака поддержали и ряд других политических и общественных сил в России.

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