В ДНР в шахтоуправлении «Волынское» запустят первую в этом году лаву

На предприятии трудятся более 500 человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

28 января в филиале «Шахтоуправление «Волынское» («Торезантрацит»), что в поселке Стожковское Шахтерского района, состоится ввод в эксплуатацию новой лавы. Она станет первым новым очистным забоем, введенным на угледобывающих предприятиях Республики в 2022 году. Об этом сегодня сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Длина лавы составляет 124 метра, мощность пласта - 0,6 метра, запасы оцениваются в 229 тысячи тонн высококачественного антрацита.

Шахтоуправление «Волынское» – единственное угледобывающее предприятие ДНР, которое отрабатывает крутопадающие пласты, угол падения составляет 45 градусов, поэтому вместо секций механизированной крепи горняки применяют индивидуальную – деревянные стойки, а для выемки «черного золота» используют отбойные молотки. Тяжелейший ручной труд… Оттого и относительно небольшие объемы добычи, из новой лавы шахтеры планируют ежесуточно выдавать на-гора 130-150 тонн антрацита. Отрабатывать забой будет участок по добыче угля №2 под руководством начальника Михаила Савчука.

- В декабре были доработаны запасы одной из двух действующих лав предприятия, и ввод в эксплуатацию нового очистного забоя восстанавливает прежний баланс по угледобыче, - рассказал директор шахтоуправления «Волынское» Владимир Середин.

«Волынское» введено в эксплуатацию в 1989 году с проектной мощностью 100 тысяч тонн угля в год. Сейчас там трудятся больше 500 человек из городов Торез, Шахтерск, Дебальцево, Горловка, Енакиево, а также поселков Чернухино, Рассыпное, сел Никишино, Грабово, Петропавловка и других.

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