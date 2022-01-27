В Донецке на месте бывшего еврейского гетто почтили жертв Холокоста

В феврале 1942 года в еврейское гетто было согнано около 3000 человек. Фото: ОД «ДР»

Жители ДНР почтили память жертв Холокоста у мемориала в Ленинском районе столицы. Мероприятие собрало около сотни человек.

В феврале 1942 года в еврейское гетто было согнано около 3000 человек. Фото: ОД «ДР»

Памятник установлен в районе бывшего мелового карьера, где в феврале 1942 года находилось еврейское гетто. Туда, по разным подсчетам, во времена гитлеровской оккупации было согнано около 3000 человек. Территория была обнесена колючей проволокой. Людей уничтожали в так называемых душегубках - грузовиках с газовой камерой.

В феврале 1942 года в еврейское гетто было согнано около 3000 человек. Фото: ОД «ДР»

В феврале 1942 года в еврейское гетто было согнано около 3000 человек. Фото: ОД «ДР»

Дончане почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

- Это величайшая трагедия, о которой мы будем помнить всегда, - сказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В феврале 1942 года в еврейское гетто было согнано около 3000 человек. Фото: ОД «ДР»

- Крайне важно, чтобы наши дети, наша молодежь помнили о том, какие ужасы творили фашисты, - добавил заместитель руководителя Центрального исполкома ОД «ДР» Сергей Кондрыкинский.

Жительница Ленинского района Мария Ивановна, коренная дончанка, говорит, что помнит место, на котором сейчас стоит памятник, еще с детства. Ее родители рассказывали, что в гетто жили тысячи человек. Тех, кто умирал, фашисты сбрасывали в ствол шахты 4-4-бис.

- Об этом нельзя забывать. Забывая Холокост, мы предаем память невинно убитых. Пока мы помним о них, они живы в наших душах и сердцах, - сказала Мария Ивановна.

В феврале 1942 года в еврейское гетто было согнано около 3000 человек. Фото: ОД «ДР»

День памяти жертв Холокоста отмечается во всем мире каждый год 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила нацистский концлагерь Освенцим на юге Польши, в котором на тот момент удерживались почти 8000 человек. Всего в Освенциме погибли более миллиона узников нацизма. По случаю этой даты мемориальные мероприятия прошли в ряде городов ДНР.

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