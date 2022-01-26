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Общество26 января 2022 8:22

Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 января 2022 года: В Республике уменьшилось количество жителей, заболевших пневмонией

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 26 января 2022 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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333 жителя, из числа заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке

333 жителя, из числа заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 598 жителей, еще 46 - пневмонией. 24 человека умерли от опасной инфекции. За это время 78 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 3497 исследований, из них выявлено 573 случая заболевания (16,4 %) и у 25 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 123125. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4225 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 109391. Летальных случаев – 9509.

За сутки выявлено 46 случаев пневмонии, на 4 случая меньше, чем за предыдущий день. 29 человек госпитализированы. Всего на лечении 611 пациентов с пневмониями, из них 333 на кислородной поддержке (+8 за сутки).

Тем временем, во всех прививочных пунктах имеется вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики. В Минздраве ДНР отметили, что иммунизация позволит ускорить формирование коллективного иммунитета. Через месяц после прививки будет выработан максимально возможный уровень антител.

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