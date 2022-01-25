Представители Республик Донбасса рассказали, как прошли первые в новом году переговоры с Украиной

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После месячного перерыва возобновились переговоры Контактной группы по Донбассу. Представители Донецкой и Луганской Народных Республик рассказали, о чем говорили и удалось ли о чем-нибудь договориться сторонам для разрешения конфликта.

Представитель ДНР на переговорах Наталья Михайлова заявила, что политические обязательства в рамках минского Комплекса мер Украине придется выполнить, шансов избежать этого у Киева нет.

- Предельно очевидно, что с прошлого года ничего не поменялось, и украинские представители продолжают сидеть по ту сторону экрана исключительно с одной целью: максимально затянуть переговорный процесс, чтобы Минские соглашения и Комплекс мер не возымели ни малейшего шанса на реализацию, - заявила Михайлова. - Сегодня, однако, они сделали вид, будто обсуждают вопросы особого статуса, хотя вместо этого говорили о параметрах всеукраинской децентрализации.

По словам представителя Республики, отсутствие в Киеве политической воли – не повод забывать, что у украинского государства есть ряд обязательств перед населением Республик в рамках Минских соглашений, которые в любом случае придется выполнять.

Во время переговоров украинские представители пообещали предоставить актуализированный проект Дорожной карты к следующему заседанию политической подгруппы.

- Прошлогоднее обещание Киева предоставить актуализированный проект Дорожной карты так и осталось лишь обещанием, которое украинские делегаты планируют выполнить к следующему заседанию рабочей группы, – рассказала Наталья Михайлова.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова констатировала, что за время перерыва - украинская сторона так и не предприняла никаких действий, которые могли бы способствовать началу конструктивной дискуссии участников Минской Гуманитарной группы.

- Представители Киева ни на шаг не продвинулись в вопросе процессуальной «очистки» лиц, преданных Республикам Донбасса в рамках обменов 2019-2020 годов, - говорит Дарья Васильевна. - В том числе по-прежнему нет ответа на вопрос, когда же президент Зеленский наконец подпишет указ о помиловании 13 граждан из данного списка. Напомню, что указанные обязательства Украина не выполняет уже порядка двух лет, тем самым блокируя обсуждение нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Таким образом, переговорная позиция Украины остается неизменной и направлена на блокирование работы группы.

Также на заседании обсуждались вопросы водоснабжения ДНР и ЛНР, острой проблемы выплаты украинских пенсий, открытие новых пунктов пропуска, долгов оператора связи «Водафон» за электроснабжение

- Даже малейшего намека на прогресс на этом заседании получить снова не удалось: Киев продолжает блокировать обсуждение политических механизмов урегулирования конфликта на Донбассе, - подчеркнула пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

Ковшарь отметила, что в итоге удалось убедить украинскую сторону перейти на следующем заседании к предметному обсуждению технических параметров работы, в том числе подтверждения ранее достигнутых договоренностей, от которых в разные периоды отказалась Украина.

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