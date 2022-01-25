Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 января 2022 года: Лечение от Covid-19 в Республике проходят 3729 пациентов

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 647 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 647 жителей.

- 24 января проведено 2608 исследований, из них выявлено 626 случаев заболевания COVID-19 (24 %) и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 25 января, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 122 527.

Из этого числа 109 313 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9485 летальных случаев. За сутки не перенесли болезнь – шесть человек.

Лечение от ковида продолжают 3729 пациентов.

За сутки выявлено 50 случаев пневмоний, что на 19 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 21 человек.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 42 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 46 человек, не перенесли болезнь семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети блокадного Ленинграда: «В детстве мы видели только войну, она пришла к нам и в старости. Но умереть хочется в мире»

В Донбассе осталось совсем немного тех, кто помнит суровые годы Великой Отечественной войны (подробнее)