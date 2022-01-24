Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 января 2022 года: В больницы госпитализированы 14 пациентов с пневмонией

Коронавирусная пневмония очень опасна потому, что имеет склонность протекать бессимптомно Фото: Олег УКЛАДОВ

Одним из главных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, по-прежнему остается вирусная пневмония. За прошедшие сутки медики Донецкой Народной Республики обнаружили ее более чем у 30 жителей. Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения ДНР.

Так, после прошедших выходных врачи выявили 31 новый случай пневмоний - что на 1 случай меньше, чем днем ранее. В госпитализации нуждались 14 человек, остальные пациенты будут проходить назначенное лечение в амбулаторном режиме.

В данный момент в больницах Республики от воспаления легких лечатся 652 пациента, из которых 342 получают кислородную поддержку.

В ведомстве также сообщили, что за прошедший день не проводили новых лабораторных исследований на коронавирус. По последним данным Минздрава, за время пандемии в ДНР были подтверждены 121 880 случаев заражения жителей ковидом. Из них выздоровели 109 259 человек, продолжают лечение 3 139 пациентов, скончались 9 482 больных.

Напомним, в Республике фиксируют вспышку ОРВИ. В отдельных городах врачи отмечают превышение допустимого эпидпорога - в Ждановке показатели заболеваемости выше нормы на 62 процента, в Снежном - на 26. Большое количество больных простудой регистрируют также в Докучаевске, Тельмановском, Новоазовском и Старобешевском районах.

Медики предупреждают о новой вспышке ОРВИ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Наиболее интенсивный подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается среди детей. По этой причине уже приостановлен учебно-воспитательный процесс в одной из школ Тельмановского района, в семи классах школ Горловки и 12 классах школы города Снежное.

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