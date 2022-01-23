Что делала координатор от ОБСЕ в Контактной группе Шарлотта Реландер в Республиках Донбасса

Шарлотта Реландер впервые побывала в ДНР и ЛНР. Фото: ЛИЦ

Сперва координатор от ОБСЕ Шарлотта Реландер приехала в Луганскую Народную Республику. На территорию ЛНР она прибыла с подконтрольной Киеву территории через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».

- Я здесь для того, чтобы своими глазами увидеть все то, что мы там обсуждаем, - сказала Реландер, оказавшись в Республике.

Реландер в сопровождении представителя Республики в гумподгруппе, руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольги Кобцевой осмотрела инфраструктуру КПВВ «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», их оборудование, поинтересовалась пропускной способностью пунктов пропуска. В ходе осмотра она убедилась, что на территории передовых баз представительства Республики в СЦКК отсутствуют вооружение, военная техника и какие-либо оборонительные сооружения.

- Мы понимаем, что пункты пропуска, безусловно, очень важны для людей, и мы ждем, чтобы стороны нашли и приняли решение открыть контрольно-пропускные пункты, - говорит координатор от ОБСЕ. - Моя роль состоит не в том, чтобы сказать, кто прав, а кто виноват, я только координирую, но решения принимают стороны переговоров.

Шарлотта Реландер и Ольга Кобцева

Кобцева отметила, что Республики давно готовы к открытию новых КПВВ, однако данный вопрос до сих пор не решен по вине украинской стороны.

- Необходимо возобновить механизм предоставления гарантий безопасности. Он был разрушен с момента кражи нашего сотрудника в СЦКК Андрея Косяка. Прежде всего украинская сторона должна его вернуть, потом восстановить механизм предоставления гарантий безопасности между Украиной и ЛНР, а потом можно будет разговаривать об открытии пунктов пропуска.

После этого представитель Специальной мониторинговой миссии посетила школу № 4 в прифронтовом Золотом-5, которое регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.

- То, что я увидела, безусловно, это ужасает, страшно это видеть. Я не знала, что это происходит, - призналась Шарлотта Реландер. - Школа довольно большая, и здесь много учатся учеников, и их обучение, школьный процесс зависит от наличия школы здесь", - сказала координатор от ОБСЕ.

По итогам поездки Реландер отметила, что свой визит в Луганскую Народную Республику считает полезным.

- Мой визит был очень полезен, я приехала сюда прежде всего для того, чтобы встретиться с людьми и увидеть то, что есть на нашей повестке дня, в нашем обсуждении, - заявила Реландер.

Реландер общалась с жителями Республики к Донбасса. Фото: Аппарат Омбудсмена ДНР

Координатор от ОБСЕ обратила внимание на работу, которая ведется в Республике по поиску без вести пропавших.

- Это вопрос, который у нас стоит в протоколе, на повестке дня для обсуждения, - говорит Шарлотта Реландер. - И, безусловно, я хотела увидеть это все лично, а не только разговаривать об этом на переговорах.

Представитель ЛНР Ольга Кобцева подчеркнула, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит, в первую очередь, от готовности Украины договариваться.

- Не все зависит от госпожи координатора, главная задача – это договариваться между Украиной и нами. А координатор после посещения Республики уже визуально владеет информацией и может проявить ту или иную инициативу, - сказала Кобцева.

А сам визит Реландер в Республики, по словам Ольги Кобцевой, позволит наладить конструктивный диалог.

- Это первое наше визуальное знакомство с госпожой Реландер, до этого нам приходилось общаться с ней только в рамках видеоконференции, помимо официальной части мы с ней обменялись мнениями в рабочих вопросах, то есть мы наладили с ней такой больший конструктив, который нам не позволяла сделать работа в рамках видеоконференции, - отметила представитель ЛНР.

Результаты обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Аппарат Омбудсмена ДНР

Далее Шарлотта Реландер отправилась в Донецкую Народную Республику.

- В рамках поездки предусмотрен ряд мероприятий, в ходе которых госпожа Реландер планирует более детально ознакомиться с гуманитарной проблематикой региона, - говорится в сообщении Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.

В Аппарате Омбудсмена Республики рассказали, что состоялась рабочая встреча координатора с представителем ДНР Дарьей Морозовой и с родственниками лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины, и пропавших без вести в зонах вооруженного конфликта.

- В рамках трехдневной поездки госпожа посол провела ряд встреч, в ходе которых смогла воочию оценить масштаб гуманитарных последствий, к которым привели боевые действия в регионе, - рассказали в Аппарате.

Кроме этого, Шарлотта Реландер получила возможность конфиденциальных встреч с удерживаемыми лицами, отбывающими наказание в учреждениях республиканской уголовно-исполнительной системы.

- Таким образом, посол ОБСЕ лично убедилась в отсутствии каких-либо угроз их жизни и здоровью, - говорят в Аппарате Омбудсмена ДНР. - Также состоялось общение с гражданами, ставшими субъектами обменов 2019-2020 годов. Это именно те лица, в отношении которых Украина до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства по процессуальной «очистке», из-за чего в рамках Минской площадки стороны уже два года не могут приступить к обсуждению следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Шарлотта Реландер и Дарья Морозова. Фото: Аппарат Омбудсмена ДНР

Бывшие удерживаемые рассказали послу ОБСЕ о сложностях, с которыми сталкиваются в результате продолжающегося уголовного преследования.

- Поскольку большинство ранее проживали на подконтрольных Киеву территориях и были задержаны по политическим мотивам, сегодня они не могут вернуться домой к семьям, на их имущество наложен арест, люди находятся под угрозой повторного задержания, - добавили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Республике.

Шарлотте Реландер показали поврежденные украинскими обстрелами объекты инфраструктуры.

Координатор побывала в Куйбышевском районе Донецка в поселке шахты «Октябрьский рудник». Здесь госпожа Реландер посетила практически восстановленный после многократных обстрелов детский сад № 229 и легендарную городскую клиническую больницу №21, которая в годы активной фазы конфликта принимала на себя прицельный огонь украинской армии, - рассказывают в пресс-службе. - Также координатор от ОБСЕ увидела детский сад №189, который после неоднократных прямых попаданий снарядов ВСУ фактически превратился в руины и восстановлению уже не подлежит.

Результаты обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Аппарат Омбудсмена ДНР

По итогу визита представителя Специальной мониторинговой миссии Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что приезд в Республику Шарлотты Реландер важен, ведь живое общение координатора с очевидцами событий в Донбассе по обе стороны от линии соприкосновения позволяет более объективно взглянуть на ситуацию и глубже погрузиться в проблематику региона.

- Для меня важно, что госпожа Реландер услышала все те проблемные вопросы, которые мы поднимаем на Минской площадке, непосредственно от людей, которых затронул конфликт, и интересы которых мы представляем в переговорном процессе, - подчеркивает Морозова. - Она собственными глазами увидела то, о чем невозможно в полной мере рассказать в формате деловой переписки или в режиме онлайн. Мы приветствуем подобные очные форматы общения и считаем, что это может способствовать работе Гуманитарной группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские диверсанты похитили военного из ЛНР

Это случилось в районе Светлодара (подробнее)