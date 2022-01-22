Власти Украины вынудили жителей Донбасса массово грабить поезда с углем

В Покровском районе горняки шахты имени Стаханова, которую Киев переименовал в «Капитальную», часто митингуют из-за долгов по зарплате. Фото: ФБ/Волынец

Украинская полиция задержала на подконтрольной Украине территории Донбасса большую группу угольных воров. Их обвинили в краже более 60 тонн «черного золота» из поездов. По информации Покровского (Красноармейского) районного управления полиции в состав группы входили 29 человек в возрасте от 16 до 40 лет.

Группа развернула свою деятельность на станции Кураховка в одноименном поселке, где расположены шахта и обогатительная фабрика. В момент задержания злоумышленников возле грузового поезда обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопаты. Кроме того, в распложенном вблизи железнодорожных путей складском помещении нашли 1190 мешков с топливом. Вес похищенного угля составил более 60 тонн.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Понятно, что воровали не один день, и даже месяц. Объемы похищенного на самом деле могут потянуть на сотни и тысячи тонн «черного золота».

Что побудило молодых людей заняться воровством вместо добросовестного труда на шахтах? Да все «просто». На угольных предприятиях подконтрольного Киеву Донбасса долги по зарплате достигли сотен миллионов гривен. А в ближайшее время – до 2030 года - шахты на этой территории ждет закрытие. В угоду «зеленой энергетике». Под этот проект, например, украинский олигарх Ринат Ахметов надеется получить десятки миллионов евро от Германии. Видимо, не случайно он вернул государству шахты объединения «Добропольеуголь».

Взамен Киев обещает жителям Донбасса развитие центров «креативной экономики», поддержку малого бизнеса, создание неугольных, производств. Типа технопарков, туризма, выращивания грибов. Шахтеров обещают переучивать и даже оказывать им психологическую помощь при этом.

Красивые обещания, которые вряд ли исполнятся. Зато ущерб от такой политики очевиден уже сейчас. Нынешней зимой многие ТЭЦ Украины остались без угля. А простые люди оказались не в состоянии отапливать свои дома. В селах Донбасса цена за тонну на уголек подскочила до 5 тысяч гривен (больше 13 тысяч рублей) за тонну.

Вот и стал риторическим вопрос: «Куда бедному шахтеру податься?» Немало горняков подалось в Польшу. Там шахты тоже закрывают, но пока с удовольствием берут украинцев. Часть шахтеров едет в Россию.

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