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Здоровье21 января 2022 11:00

Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 января 2022 года: Из больниц выписались более полсотни выздоровевших пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 21 января 2022 года
Ирина ДМИТРИЕВА
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При правильном подборе терапии и соблюдении схемы лечения заболевание удается вылечить

При правильном подборе терапии и соблюдении схемы лечения заболевание удается вылечить

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 285 человек. В это же время 58 ранее переболевших ковидом пациентов выписались из больниц после лечения, а 21 больной скончался. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В ведомстве отметили, что за минувший день медики провели 1 543 лабораторных исследования, в ходе которых диагноз «COVID-19» подтвердился у 265 человек.

- У 20 пациентов его установили на основании симптомов, - рассказали в министерстве.

Кроме того, врачи сообщили про 41 обнаруженный случай пневмоний, из которых госпитализация потребовалась 28 обратившимся в больницу за медицинской помощью.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР зафиксировали 121 555 случаев заражения жителей коронавирусом, из которых 109 192 человека смогли победить болезнь, все еще находятся на лечении 2 884 больных, не справились с осложнениями 9 479 ковидных пациентов.

Напомним, в Донецкой Народной Республике детей, находящихся на амбулаторном лечении с острыми и хроническими заболеваниями, обеспечат бесплатными лекарствами. Необходимые препараты можно будет получить только после осмотра ребенка врачом.

Детей, находящихся на амбулаторном лечении, обеспечат бесплатными лекарствами

Детей, находящихся на амбулаторном лечении, обеспечат бесплатными лекарствами

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Выдача назначенных врачом лекарственных препаратов будет осуществляться после осмотра и определения объема медикаментов, необходимого для лечения ребенка до следующего осмотра врача, - пояснили в Минздраве.

Больницы уже приступили к закупке лекарственных средств согласно утвержденному министерством перечню, их выдача детям при амбулаторных назначениях начнется с 10 февраля.

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