Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 января 2022 года: Из больниц выписались более полсотни выздоровевших пациентов

При правильном подборе терапии и соблюдении схемы лечения заболевание удается вылечить
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 285 человек. В это же время 58 ранее переболевших ковидом пациентов выписались из больниц после лечения, а 21 больной скончался. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
В ведомстве отметили, что за минувший день медики провели 1 543 лабораторных исследования, в ходе которых диагноз «COVID-19» подтвердился у 265 человек.
- У 20 пациентов его установили на основании симптомов, - рассказали в министерстве.
Кроме того, врачи сообщили про 41 обнаруженный случай пневмоний, из которых госпитализация потребовалась 28 обратившимся в больницу за медицинской помощью.
Таким образом, с начала пандемии в ДНР зафиксировали 121 555 случаев заражения жителей коронавирусом, из которых 109 192 человека смогли победить болезнь, все еще находятся на лечении 2 884 больных, не справились с осложнениями 9 479 ковидных пациентов.
Напомним, в Донецкой Народной Республике детей, находящихся на амбулаторном лечении с острыми и хроническими заболеваниями, обеспечат бесплатными лекарствами. Необходимые препараты можно будет получить только после осмотра ребенка врачом.
Детей, находящихся на амбулаторном лечении, обеспечат бесплатными лекарствами
Фото: Олег УКЛАДОВ
- Выдача назначенных врачом лекарственных препаратов будет осуществляться после осмотра и определения объема медикаментов, необходимого для лечения ребенка до следующего осмотра врача, - пояснили в Минздраве.
Больницы уже приступили к закупке лекарственных средств согласно утвержденному министерством перечню, их выдача детям при амбулаторных назначениях начнется с 10 февраля.
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