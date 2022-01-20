Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 января 2022 года: В больницы Республики госпитализировали 36 человек с пневмонией

Компьютерная томография становится самой информативной методикой выявления изменений в ткани легких Фото: Александр БОЙКО

За минувшие сутки медики Донецкой Народной Республики провели еще 1 404 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- По результатам анализов диагноз подтвердился у 208 человек, еще 35 случаев удалось выявить на основе симптомов болезни, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за 19 января с учета медиков были сняты 86 пролечившихся ранее пациентов, которые пошли на поправку, скончались от ковида 28 человек.

Кроме того, врачи сообщили о 50 новых случаях выявленной пневмонии, из которых 36 больным потребовалась срочная госпитализация в больницу.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в ДНР за весь период пандемии составляет 212 270 человек. За это время удалось полностью справиться с болезнью 109 134 жителям, прошедшим лечение, все еще продолжают борьбу за свои здоровье и жизнь 2 678 ранее инфицированных пациентов, а 9 458 жителей Республики умерли ввиду осложненного протекания ковида.

Напомним, уже сейчас в ДНР активно готовятся к встрече с «омикроном». В Республике готовят ранее закрытые госпитальные базы, формируют резерв лекарств, изделий медицинского назначения, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для обеспечения учреждений здравоохранения, которые выберут в качестве госпитальных баз в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Уже сейчас медики готовятся к встрече с «омикроном» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Омикрон» особенно опасен для детей – инфицирование им (а ребятишки более восприимчивы к новому штамму) может обернуться тяжелой пневмонией. Сейчас Минздрав ДНР прорабатывает перечень больниц, куда будут госпитализировать заболевших детей.

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