Дончанам подсказали, куда деть елку после праздников

Новый год прошел, и возле мусорных баков стали появляться первые выброшенные елки. Фото: minstroy-dnr.ru

Новый год прошел, и возле мусорных баков стали появляться первые выброшенные елки. О том, как правильно поступить с отслужившим свое новогодним атрибутом – чтобы не создавать хлопот ни самим себе, ни коммунальщикам, рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Там отметили, что елки относятся к крупногабаритным бытовым отходам (таким как мебель, бытовая техника и другие крупные предметы), что не позволяет складировать ее в контейнеры. Поэтому выбрасывать хвойные деревья нужно не где-нибудь, а в специально отведенных для этого местах.

Жителям Республики предлагают аккуратно сложить деревья возле мусорного бака, предварительно упаковав их в пленку или связав веревками. Однако стоит помнить при этом, что собирать елки, которые разбросаны далеко от контейнеров, не входит в обязанности коммунальщиков.

- Возможность выбросить елку просто в мусорный контейнер тоже есть, но ее необходимо предварительно распилить и поместить в пакет, – советуют они.

А вот пытаться затолкать елку в мусопровод категорически нельзя, напоминают в Минстрое.

- Призываем всех жителей Республики не выбрасывать елки где попало, чтобы в дальнейшем не пришлось собирать их по всей территории городов, а просто аккуратно выносить на территорию контейнерных площадок! – обратились к гражданам в ведомстве.

Напомним, в период новогодних праздников в ДНР внезапно появились проблемы с мусором - возле каждого многоэтажного дома высились целые свалки выброшенных пакетов.

В период новогодних праздников в ДНР уже столкнулись с проблемой с мусором. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Городские власти указали на одну из причин мусорного коллапса - часто жители паркуют свои автомобили возле контейнеров и вывезти его невозможно физически.

Тем временем в профильном министерстве поспешили успокоить всех, пояснив, что это было временное явление и теперь все идет по плану. Незначительный сбой графика вывоза мусора, по словам сотрудников Минстроя, был обусловлен обильными снегопадами.

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