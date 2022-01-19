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Здоровье19 января 2022 8:35

Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 января 2022 года: За все время Covid-19 диагностировали у 121 027 жителей Республики

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 19 января 2022 года
Авторы (2):
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Никита МАКАРЕНКОВ
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За сутки коронавирус в ДНР выявили у 241 жителя

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 241 жителя

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 241 жителя.

- 18 января проведено 1521 исследование, из них выявлено 223 случая заболевания COVID-19 (14,7%) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 19 января, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 121 027.

Из этого числа 109 048 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9430 летальных случаев.

Лечение от ковида продолжают 2549 пациентов.

За сутки выявлено 46 случаев пневмоний, что на 13 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 31 человек.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 43 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 37 человек, не перенесли болезнь четыре человека.

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