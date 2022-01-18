Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 января 2022 года: За день медики провели более полутора тысяч лабораторных исследований

Вирус обнаружили у 289 жителей Республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики возросло. За прошедший день их стало больше на 289 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Из 1 528 лабораторных исследований вирус был обнаружен в 251 случае. Еще у 38 пациентов диагноз установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве по итогам минувших суток.

Уточняется, что за этот период были сняты с учета после выздоровления 80 человек, не перенесли последствия болезни 18 пациентов.

Кроме того, за сутки врачи выявили 59 случаев пневмоний, из них госпитализировали в больницы 42 человека.

В данный момент на территории Республики были зарегистрированы 120 786 случаев заражения жителей COVID-19. Из них благополучно выздоровели 108 986 человек, продолжают лечиться 2 378 больных, скончались от осложнений после коронавируса 9 422 жителя ДНР.

Помимо этого, медики путем экспресс-тестирования выявили, что 2 255 пациентов уже переболели ковидом раньше.

Напомним, в ДНР готовятся к встрече с «омикроном». Уже сейчас здесь готовят ранее закрытые госпитальные базы. В Республике формируют резерв лекарств, изделий медицинского назначения, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для обеспечения учреждений здравоохранения, которые выберут в качестве госпитальных баз в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

В Республике готовятся к встрече с «омикроном» - открывают госпитальные базы и запасаются лекарствами Фото: Олег УКЛАДОВ

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