Восстановление, наращивание мощностей, повышения зарплат: Металлургические и коксохимические предприятия республик Донбасса выйдут на довоенные показатели

Предприятия наращивают темпы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас на металлургических и коксохимических предприятиях «Южного горно-металлургического комплекса» проводятся капитальные ремонты, инвестируются деньги в обновление и восстановление оборудования и агрегатов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮГМК.

- Все это дает основания утверждать, что предприятия Южного горно-металлургического комплекса выйдут на номинальные мощности уже в 2022 году, - говорится в сообщении.

Отмечается, что выход на довоенные показатели – это амбициозная задача ЮГМК.

- А тенденции восстановления и роста производственных показателей говорят о том, что эта задача комплексу по силам, - подчеркнули в пресс-службе.

Предприятия наращивают темпы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже сейчас идет восстановление локомотивного парка. В Донецкую Народную Республику привезут девять новых машин, а имеющиеся тепловозы отремонтируют.

- К концу этого года локомотивный парк филиалов всего контура ЮГМК будет восстановлен до уровня обеспечения максимальных производственных возможностей. Отметим, что капитальный ремонт локомотивов контура на предприятиях не выполнялся с 2016 года, - сообщили в Южном горно-металлургическом комплексе.

Работники ЕМЗ и ЯКХЗ отправились в Российскую Федерацию для приемки первых двух локомотивов ТЭМ2 и ТГМ4.

- В 2022 году планируется к закупке дополнительно еще семь таких тепловозов, - рассказали в компании.

Предприятия наращивают темпы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Кроме этого, Генеральный директор комплекса, инвестор Евгений Юрченко подписал приказ о повышении зарплат работникам ЮГМК.

- Филиалам компании удалось не только запустить все основные агрегаты производства, но даже выйти на практически максимальные параметры работы, - рассказали в пресс-службе.

А сам Гендиректор Юрченко заявил, что намерен повышать уровень жизни работающих здесь людей.

- Это значит, что и я не буду следовать экстенсивным планам, а уже сегодня начну реализовывать программу качественного повышения уровня жизни наших работников, - сказал Евгений Юрченко.

Фонд оплаты труда на предприятиях ЮГМК с января повысят на 250 миллионов рублей. Рост заработных плат коснется, в первую очередь, Алчевского металлургического комбината, который каждые сутки выпускает больше 10 тысяч тонн чугуна и стали. Среднюю зарплату здесь намерены довести до 47 тысяч рублей.

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