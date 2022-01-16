Хотел встретить праздник дома: 67-летний житель Макеевки четыре дня шел пешком по морозу из Бердянска в ДНР

Попасть в ДНР макеевчанин мог только через пункты пропуска Украины и ДНР на трассе между Донецком и Мариуполем. Фото: ГПСУ

67-летний житель Макеевки, который переехал к сыну в Бердянск Запорожской области, решил под Новый год вернуться домой. И, ничего не сказав родным, отправился в путь… пешком. Об этой удивительной истории рассказали в украинской полиции только сейчас.

Вся семья нынешних жителей Бердянска - уроженцы Макеевки. На подконтрольную Украине территорию макеевчане переехали в начале войны. Кроме главы семейства. Пожилой мужчина долгое время не мог покинуть родной дом. Но по состоянию здоровья пришлось сменить место жительства.

И вот 30 декабря, ничего не сообщив сыну, отец отправился в обратный путь. Сын сразу обратился за помощью в местную полицию. Даже организовал самостоятельные поиски, к которым привлек волонтеров. Шли дни, и с ними уходила надежда найти родственника живым. Отец не оставил даже записки и на связь не выходил.

2 января пожилого человека заметили на трассе полицейские на подконтрольной Украине территории Волновахского района Донецкой области. Они ехали на вызов в прифронтовой поселок Андреевка, и увидели мужчину, который шел пешком вдоль дороги. Правоохранители остановились, чтобы проверить документы, установить куда и зачем идет человек. Таковы правила в «красной зоне» - рядом с линией соприкосновения. Любой неместный житель вызывает подозрения, тем более, если по паспорту он прописан на территории ДНР.

В ходе разговора «путешественник» сообщил, что направляется в Донецк. Мужчина был растерян и истощен. Он рассказал, что по пути из Бердянска его подвозили неравнодушные люди.

Андреевка находится в восточной стороне от трассы, ведущей из Мариуполя в Донецк, по которой логично было добираться в ДНР - через официальные пункты пропуска Украины и ДНР. В то же время недалеко от Андреевки расположилась Старомарьевка – село в серой зоне, которое украинские военные захватили в октябре. Дорога из нее ведет в Тельманово на территории ДНР. Есть и другие пути, по которым пожилой человек мог попасть в Республику. Но все это пространство напичкано минами и постоянно обстреливается.

Рядом с Андреевкой находится Старомарьевка – село в серой зоне, которое украинские военные захватили в октябре. Фото: Скриншот карты Яндекс

Полицейские проверили личность «путешественника» по информационным подсистемам. Оказалось, уже четвертый день его разыскивают родственники в Бердянске. Спустя время пожилого человека передали сыну.

Можно только порадоваться за макеевчанина. Он мог погибнуть в любой день своего новогоднего путешествия. Но везде ему помогали люди. Кто-то подвозил, кто-то давал крышу над головой, кормил. Впрочем, Донбасс всегда был славен человеческим отношением к нуждающимся. Жаль, что линия фронта разделила жителей этой славной и многострадальной земли.

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