Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 июня 2021 года: За сутки заразились 83 жителя, выздоровело - четыре

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 41 876 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 83 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- за 19 июня проведено 167 исследований, из них выявлено 65 случаев заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились четыре человека, зарегистрировано 15 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 41 876 жителей Республики. Из этого числа – 35 136 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3183 летальных случая. Лечение продолжают 3557 пациентов.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 1901 пациент, ранее переболевший Covid-19.

- За сутки выявлено 55 случаев пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 38. Всего на лечении 1077 пациентов с пневмониями, из них 544 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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